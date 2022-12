Falcao, fundamental en la victoria de Rayo Vallecano por Copa del Rey; marcó penal

Luego del desarrollo del Mundial de Qatar, el cual tuvo la victoria de Argentina ante Francia, las competencias a nivel de clubes van retornando de a poco con la disputa de los torneos locales. Es el caso de España, que este miércoles tuvo la disputa del duelo de Copa del Rey entre Rayo Vallecano y Atlético Saguntino.

El equipo de Vallecas contó con la presencia del colombiano Radamel Falcao García, delantero que ingresó al minuto 77, dejando un solo remate a puerta. El Tigre retornó a la acción luego de una pequeña lesión muscular que lo había dejado afuera de los últimos encuentros de su equipo en pretemporada.

Así las cosas, en el juego de este miércoles, las emociones no estuvieron presentes en el marcador, dejando un pálido 0-0 que se tuvo que romper desde la tanda de penales para definir el clasificado a la siguiente ronda. Allí, el colombiano tomó con liderazgo el esférico para el primer cobro que facturó de gran manera y así abrió la senda para que su equipo consiguiera el boleto a la siguiente fase.

⚽️ Rayo Vallecano avanzó a la tercera ronda de la Copa del Rey: venció 3-1 en los penales a Saguntino.



🇨🇴 Falcao marcó el primer tanto del Rayo en la definición.#FutbolEnDSPORTS pic.twitter.com/vRzLLrGopx — DSports (@DSports) December 21, 2022

Por su parte, los locales Kike Torrent y Carlos David fallaron los dos primeros lanzamientos de la tanda, enviándolos fuera, y allanaron el camino a los madrileños. Un nuevo fallo de Nacho Ramón dio el pase al Rayo, donde anotaron los tres hombres que lanzaron (Radamel Falcao, Isaac Palazón, Mario Suárez).

Ahora, el Rayo Vallecano se alista para visitar a Girona por el torneo local, siendo un duelo a disputarse el jueves 29 de diciembre a partir de las 12:00 m. (hora colombiana).

Falcao piensa en su futuro

Con el fin del Mundial de Qatar 2022, muchas inquietudes empiezan a surgir en el mundo del fútbol con el futuro de algunos futbolistas de cara a la próxima cita orbital. En ese orden de ideas, el nombre del colombiano Radamel Falcao García aparece en el radar, pues para muchos, el Tigre no volverá a disputar una cita orbital, ya que su edad no se lo permite.

Falcao solo ha disputado una sola Copa del Mundo con Colombia (Rusia 2018), y logró dejar su huella goleadora con una anotación en el duelo con Polonia en fase de grupos.

Gol de Falcao ante Polonia en el Mundial de Rusia 2018. - Foto: FIFA via Getty Images

Para ello, muchos han dado a Falcao como descartado, pues para ese torneo tendrá 40 años de edad. No obstante, desde su entorno no lo ven así. Silvano Espíndola, primer agente de Radamel Falcao y su amigo personal, aseguró en charla con Caracol Radio que el delantero no se dará por vencido y tiene el sueño de jugar la próxima Copa del Mundo.

“Falcao sueña con jugar el próximo mundial, así que agárrense. Se puede decir que hay jugadores mejores o con mejor presente, pero es muy difícil suplantar la jerarquía y cuando tienes un jugador así, se necesitan líderes positivos en los grupos y más cuando se tienen jóvenes tan buenos como los que se tiene o van a salir”, dijo.

Espíndola resaltó la disciplina de Falcao para mantener su estado físico y seguir peleando en la élite del fútbol, algo que abre la puerta para ilusionarse con verlo en 2026. “Estuve con Falcao en Madrid y él se está poniendo el pantalón que le aflojan las piernas para que la circulación fluya, come lo que tiene que comer, es la 1:30 p. m. y se va a dormir hora y media, son jugadores que van a llegar a los 38 años con físico privilegiados y muy bien cuidados. Modric, tiene un físico de 28 años. Cuando Falcao está de vacaciones, su única salida irregular es a mi casa a comer un asado”, agregó.