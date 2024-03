Mane Díaz revela conmovedores motivos que ‘obligaron’ a Jürgen Klopp a salir del Liverpool; “es entendible”

“Extraño muchas cosas, la familia especialmente, la gente que me quiere, las calles, los amigos, mi escuela de fútbol y los niños que me hacen sentir bien y que me hacen feliz. Las comidas típicas, alguna cerveza con amigos, cantar, el cariño de mi pueblo, charlar con la gente en las esquinas, hablar del fútbol, de todos esos temas que me apasionan. Pero gracias a Dios estoy bien, rodeado de mi familia, disfrutando del talento de mi hijo y apoyándolo cada partido”, dijo el padre de Luis Díaz.