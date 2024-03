“Por eso no fui”: Teófilo Gutiérrez hace grave denuncia sobre la Selección Colombia y destapa serios “problemas”

Y agregó, sin tapujos, lo siguiente: “Hubo cosas extras que se salieron de las manos. No fue por problemas que no me gustaron dentro de la Selección. Se volvió una fiesta y cualquiera iba a la Selección. A mí me dijeron que para ir tenía que dar algo a cambio y no me gusta que me impongan cosas porque tengo respeto por el grupo y por el país”.