Maturana se ‘olvidó’ de Nacional y lanzó inesperado halago a Millonarios; generó polémica

Para nadie es un secreto que el ambiente entre Atlético Nacional y Millonarios F. C. no es el mejor. Los recientes duelos que han tenido ambos equipos han acaparado la atención de todos los hinchas del fútbol profesional colombiano.

Después de los trofeos que ambos equipos se arrebataron, estos se han enfrentado en varias oportunidades, pero el saldo ha sido a favor para Millonarios F. C. De hecho, los dirigidos por Alberto Gamero derrotaron por la mínima diferencia a Nacional en la fecha número 6 de la Liga Betplay del presente semestre.

Sin lugar a dudas, estas palabras no cayeron de la mejor manera entre los hinchas de Atlético Nacional. Eso sí, es oportuno resaltar que Francisco Maturana no tuvo mala intención al entregar estas declaraciones. Solo dio su opinión.

“A Nacional lo miro como mi novia, mi mujer y mi esposa. Uno, a la novia, mujer o esposa, siempre le ve lo bueno. Yo no le veo nada malo, pero eso no quiere decir que no tenga nada malo”, manifestó sin tapujos.