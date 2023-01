“Me trataban de negro”: Lewis Hamilton, figura de la F1, reveló que sufrió abuso y racismo cuando era niño

Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo de Fórmula 1, reveló este lunes que sufrió insultos y humillaciones racistas en el colegio durante su infancia, calificando este periodo del “más traumático” de su vida.

En el podcast ‘On Purpose’, emitido este lunes, el piloto, de 38 años, que creció en una pequeña ciudad cercana a Londres, explicó: “Para mí la escuela fue la parte más traumática y difícil de mi vida”.

“Comencé a ser acosado con seis años. En mi escuela era uno de los únicos tres niños de color y chicos más grandes y fuertes me acosaban a menudo”, añadió.

Lewis Hamilton fotografiado poco antes del inicio del Gran Premio de Azerbaiyán en Bakú el 12 de junio del 2022. (Hamad Mohammed, Pool Vía AP) - Foto: AP/Hamad Mohammed, Pool

“Golpes todo el rato, cosas que tiraban sobre mí, como plátanos, y gente que utilizaba la palabra N (negro) con toda tranquilidad, gente que me trataba de medio mono... No sabía dónde estaba mi sitio, para mí fue muy difícil”, desveló.

“No tenía ganas de volver a casa y explicar a mis padres que estos niños me trataban de negro o que había sido acosado y golpeado en el colegio. No quería que mi padre pensara que no era fuerte”, agregó el deportista.

Considerado como uno de los mejores pilotos de todos los tiempos, Hamilton sigue siendo el único piloto negro en la parrilla. Ha creado la fundación Mission 44 y la organización Ignite para ayudar a los jóvenes de medios desfavorecidos y promover que puedan convertirse en pilotos, asociado con Mercedes.

Hamilton negó que hubiera pensado en su retiro del automovilismo - Foto: Getty Images

La Fórmula 1 en 2023

La Fórmula 1 ha anunciado este martes su calendario de Grandes Premios para la temporada 2023, que constará de 23 carreras después de que la organización decidiese no buscar un sustituto al Gran Premio de China, mientras que el Gran Premio de España se celebrará en el Circuit de Barcelona-Catalunya el 4 de junio.

El curso se inaugurará el 5 de marzo en Sakhir con el Gran Premio de Bahréin y finalizará, el 26 de noviembre, en el Gran Premio de Abu Dabi, celebrado en Yas Marina. La gran novedad es la entrada del Gran Premio de Las Vegas, que se disputará por las calles de la ciudad estadounidense el 18 de noviembre, en la penúltima cita del campeonato.

El pasado 2 de diciembre, la F1 confirmaba que China seguiría fuera del calendario para el Mundial 2023 por la “situación de la COVID-19″ en el país asiático, que albergó por última vez un Gran Premio de Fórmula 1 en 2019.

El calendario de la F1 contará con 23 carreras en este 2023. - Foto: NurPhoto via Getty Images

Ni Portimao ni Estambul, como se había especulado, han sustituido a la cita china, prevista para el 16 de abril y que deja un hueco de 28 días sin carreras entre el Gran Premio de Australia (2 de abril), tercera prueba del campeonato, y el de Azerbaiyán (30 de abril), cuarta.

Calendario oficial de la F1

Test de pretemporada en Sakhir 23-25 de febrero.

Gran Premio de Baréin 5 de marzo.

Gran Premio de Arabia Saudí 19 de marzo.

Gran Premio de Australia 2 de abril.

Gran Premio de Azerbaiyán 30 de abril.

Gran Premio de Miami 7 de mayo.

Gran Premio de la Emilia Romaña 21 de mayo.

Gran Premio de Mónaco 28 de mayo.

Gran Premio de España 4 de junio.

Gran Premio de Canadá 18 de junio.

Gran Premio de Austria 2 de julio.

Gran Premio del Reino Unido 9 de julio.

Gran Premio de Hungría 23 de julio.

Gran Premio de Bélgica 30 de julio.

Gran Premio de Países Bajos 27 de agosto.

Gran Premio de Italia 3 de septiembre.

Gran Premio de Singapur 17 de septiembre.

Gran Premio de Japón 24 de septiembre.

Gran Premio de Catar 8 de octubre.

Gran Premio de Estados Unidos 22 de octubre.

Gran Premio de México 29 de octubre.

Gran Premio de Brasil 5 de noviembre.

Gran Premio de Las Vegas 18 de noviembre.

Gran Premio de Abu Dabi 26 de noviembre.

Con información de la AFP y Europa Press.