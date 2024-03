Miguel Ángel Borja se soltó a llorar en vivo; Jaime De la Pava reveló cruda intimidad del jugador

En la jornada del miércoles 6 de marzo, River Plate midió fuerzas con Independiente de Rivadavia en la novena fecha de la fase inicial de la Copa de la Liga Argentina. Tal como se preveía en la antesala del juego, el delantero colombiano Miguel Ángel Borja formó parte del once titular.

Tras ser figura con el equipo de la banda cruzada, Miguel Ángel Borja fue entrevistado el jueves 7 de marzo en el programa F90 de Espn Colombia. Lo que no se esperaba el delantero es que en la entrevista estuviera Jaime De la Pava, quien fue su Director Técnico en Cortuluá.

“Me alegra mucho saludarte, Miguel. Grandes recuerdos. Me alegra muchísimo tu momento. Felicitarte. Me alegra mucho, Miguel, porque sabes el punto de quiebre para tu carrera que fue volver a Cortuluá y a partir de ahí es un antes y un después en tu carrera. Recuerdo la conversación que tuvimos cuando llegaste a Cortuluá, yo entendía la situación tuya. Después de pasar por Italia, por Argentina, y volver a Cortuluá no era fácil”, dijo el experimentado Director Técnico.