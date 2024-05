Juan Carlos Osorio ya tiene nuevo trabajo en Colombia: el anuncio es oficial

Mientras espera por ofertas a mitad de año, Juan Carlos Osorio ha sido anunciado oficialmente como nuevo refuerzo del Diario AS , que hace poco perdió a su técnico-analista tras la salida de Lucas González a Central Córdoba de Argentina.

El mes pasado, Osorio confirmó que ya tenía una oferta sobre la mesa en la Liga Betplay y le interesaba, sin embargo, todavía no ha salido a la luz cuál es ese club que le viene siguiendo la pista.

A finales de abril se le relacionó con Junior de Barranquilla, pero esa opción fue desmentida por él mismo en charla con SEMANA. “Con los Char no me he reunido. Yo fui con otras personas, a otras cosas”, fue lo que dijo de manera tajante a esta casa periodística.