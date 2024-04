Juan Carlos Osorio no se calló y destapó lo que pasa en Atlético Nacional; demoledor ‘palazo’ a los directivos

Juan Carlos Osorio destapa el ‘error’ de los directivos

“En este (espacio) intuyo que usted es el director del programa, David el especializado en fútbol y usted. Si esto no funciona, si las preguntas no salen, no podemos decir que fue el camarógrafo el que no supo hacer las preguntas. No, eso es decisión de ustedes”, puso como ejemplo durante la entrevista.