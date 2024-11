Mike Tyson vs. Jake Paul: combate pesado que marcará un capítulo en el deporte mundial; fecha para ver en vivo

En pocos días, la espera habrá terminado y se dará uno de los combates del boxeo mundial que más repercusión ha tenido en el último tiempo. Se trata del que llevarán a cabo en el AT&T Arena de Arlington, de Texas, el multicampeón, Mike Tyson vs. Jake Paul, youtuber convertido en peleador.

Dicha pelea entre dos nombres que llaman poderosamente la atención por sus cualidades boxísticas estaba prevista a realizarse el 20 de julio, no obstante, cuestiones de salud del ‘Iron Mike’ hicieron que se cambiara la fecha para este viernes 15 de noviembre.

De Tyson y su historia en el mundo del boxeo, tal vez, no haya que dar múltiples referencias, pues se trata de uno de los hombres más conocidos a nivel global, así no se sepa del deporte de los golpes. Su historial de 50 victorias (44 de ellas por nocaut) contra seis derrotas, es su mejor carta de presentación para las nuevas generaciones y quien no lo haya visto alguna vez acabar con sus rivales. En 1986, Tyson se convirtió en el campeón del peso pesado más joven en la historia, con apenas 20 años de edad, luego de vencer por nocaut a Trevor Berbick, lo que le entregó el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo.