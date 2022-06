Millonarios no pierde el tiempo: ya tiene el nombre de su nuevo delantero

En la dirigencia de Millonarios no tienen tiempo para lamentarse y por eso ya andan planificando lo que será el segundo semestre del 2022. La decepcionante eliminación en los cuadrangulares solo sirvió como un punto de quiebre para acelerar las negociaciones que ya tenían en firme para reforzar las posiciones en las que el cuerpo técnico identificó necesidades.

Una de esas posiciones en las que el conjunto embajador sigue en deuda es el ataque. Diego Herazo fue el máximo goleador del equipo por liga con apenas 6 tantos, lo que habla de un déficit importante al comparar con los números de otros delanteros de su grupo como Dayro Moreno (12 goles) y Miguel Ángel Borja (10 goles).

Si todas las cosas salen como está pensado, Luis Carlos Ruiz, atacante de Cortuluá, se convertirá pronto en el primer refuerzo de Millonarios para el remate de la presente temporada. Alberto Gamero dio el visto bueno a la llegada del experimentado jugador de 35 años que se encuentra cerrando los últimos detalles para su salida del equipo ‘corazón’ y el aterrizaje en la capital de la república.

Aunque Cortuluá terminó en la casilla 18 del campeonato con apenas 20 puntos, el nivel de Ruiz fue superlativo, siendo el máximo goleador durante gran parte del semestre. En total fueron 11 tantos en 18 partidos jugados, cinco de ellos ante rivales de peso como Medellín, Junior, Santa Fe, Atlético Nacional y América de Cali.

Luis Carlos Ruiz celebra su gol contra Junior en la fecha 19 del 'todos contra todos' - Foto: VizzorImage / Carlos Castrillon / Cont

Después de dos años de ausencia por una complicada lesión en las articulaciones, Luis Carlos regresó a la actividad en 2021 para aportar en el regreso del conjunto vallecaucano a la primera división. Sin embargo, su explosión goleadora llegó en liga, enfrentando a los equipos a los que tanto amargó en el punto más alto de su carrera.

Gamero y Millonarios confían en sacar lo mejor de Ruiz a sus 35 años cumplidos. En el historial de equipos del delantero samario figura Junior, Nacional, Shanghai Shenhua de China y el Sport Recife de Brasil. En el palmarés figuran una buena cantidad de títulos locales, además de un trofeo como máximo goleador del FPC ganado con el cuadro tiburón en el segundo torneo del 2013, cuando anotó la cantidad de 13 tantos.

Seguir intentando

Una vez termine el semestre de Millonarios, enfrentando a Bucaramanga el próximo miércoles, los jugadores saldrán a unas cortas vacaciones antes de preparar lo que será el inicio del torneo finalización en el fin de semana del 3 de julio.

Por más dudas que surjan en la hinchada, Alberto Gamero continuará respaldado por la dirigencia. “Uno sueña con llegar a la final, pero solamente lo logran dos y esta vez no nos tocó. No puedo negar de que me queda la sensación de que en estos dos últimos partidos hicimos los méritos para ganar, pero en el fútbol hay que hacer un gol más que el oponente y no pudimos”, evaluó el técnico tras el empate sin goles frente a Nacional.

"En cuanto a fútbol, actitud y juego estoy contento con mi equipo, pero no feliz porque claramente queríamos estar en la final. Siento que hicimos todo para buscar el objetivo y nos falta la puntada final. Es duro por lo que representamos, por nuestra gente" A. Gamero 🎙️🔵 pic.twitter.com/Le7Pdf3Zn9 — Millonarios FC (@MillosFCoficial) June 12, 2022

El consuelo de Gamero es haber hecho una gran fase de ‘todos contra todos’. “Es duro quedar fuera, pero esos 48 puntos que hemos sumado y tenemos en el bolsillo de pronto nos van a servir más adelante en la reclasificación. Por eso vamos a ir a Bucaramanga a buscar la victoria, como lo hicimos todo el semestre en todos los estadios”, agregó.

“Bajo ningún punto de vista esto puede llamarse fracaso, porque lo intentamos. Todos estamos dolidos, queríamos llegar a la final y creíamos que teníamos con qué. Este equipo, con el 50 % viniendo del fútbol base, representó bien a la institución. El plantel hoy es de Millonarios, antes no lo era”, completó.

Aparte de Luis Carlos Ruiz, Gamero piensa en la llegada de otro delantero, que podría ser extremo por derecha, aparte del reemplazo de Andrés Felipe Román por la banda derecha y una competencia para Omar Bertel en el lateral izquierdo.