Millonarios saca cuentas: esto es lo que necesita para clasificar a una nueva final de Liga Betplay

En caso de ganar en el Metropolitano de Ditaires, los azules llegarán a 12 puntos, el doble del DIM, que tendría que ganar sus dos próximos compromisos y esperar que Millonarios no sume ni un punto más.

Millonarios vs Medellín por la tercera fecha de los cuadrangulares finales | Foto: Colprensa

En caso de una derrota, Millonarios ya no dependerá de sí mismo. Tendrá que sumar la mayor cantidad de puntos posibles y esperar que el ‘rojo de la montaña’ no gane los dos partidos que le quedarán en el camino frente a Atlético Nacional como visitante y luego contra América en condición de local.

Alberto Gamero muestra confianza

En las últimas visitas a los principales rivales de fútbol antioqueño, Millonarios ha salido bien librado, lo que también llena de ilusión a los hinchas de cara a una semana clave para conseguir la clasificación. “Este es un camino largo, que recorren los equipos que recorren para llegar a la final es duro. Perder una final no es fracaso, pero acá en Colombia lo ven así. Como técnico he tenido ese pensamiento, llegar allá no es fácil, para hacerlo en Liga, hay que pasar 26 fechas para avanzar”, agregó.