Millonarios y Medellín en Copa Libertadores: Conmebol confirma fecha y horario de los partidos

La mañana de este 3 de marzo, la Conmebol confirmó fechas y horarios de la siguiente ronda de la Copa Libertadores, el último obstáculo para los clubes que desean contar con un cupo en la fase de grupos del certamen continental.

En Colombia, son dos los clubes que buscan continuar avanzando en el torneo: Millonarios, que tras su triunfo sobre la Universidad Católica de Ecuador deberá enfrentar a Atlético Mineiro, e Independiente Medellín, que luego de dejar en el camino a El Nacional de Quito, se medirá con Magallanes de Chile.

Millonarios vs. Atlético Mineiro

De los dos equipos colombianos que buscan llegar a la fase de grupos de Copa Libertadores, Millonarios es el que tiene que bailar con la más fea, como dice el adagio. El próximo 8 de enero, en Bogotá, y el 15 de marzo, en Belo Horizonte, buscará romper la racha negativa frente a equipos brasileños ante Atlético Mineiro, que cuenta con futbolistas de calibre como Hulk.

Medellín vs. Magallanes

Los dirigidos por David González, a los que se les ha visto fuertes en ataque, pero titubear en defensa durante la Copa Libertadores, comenzarán la siguiente llave de visitantes, en Rancagua, y terminarán en Medellín, el 8 y el 15 de marzo, respectivamente.

Independiente Medellín y su capitán Andrés Cadavid. - Foto: @Libertadores

Partidos de ida (hora colombiana)

8 de marzo - 5:00 p. m.: Magallanes vs. Independiente Medellín

8 de marzo - 7:30 p. m.: Millonarios vs. Atlético Mineiro

9 de marzo - 5:00 p. m.: Huracán vs. Sporting Cristal

9 de marzo - 7:00 p. m.: Fortaleza vs. Cerro Porteño

Partidos de vuelta (hora colombiana)

15 de marzo - 7:00 p. m.: Independiente Medellín vs. Magallanes

15 de marzo - 7:30 p. m.: Atlético Mineiro vs. Millonarios

16 de marzo - 5:00 p. m.: Sporting Cristal vs. Huracán

16 de marzo - 7:00 p. m.: Cerro Porteño vs. Fortaleza.

Alberto Gamero, acerca de Atlético Mineiro

En conferencia de prensa, una vez terminó el compromiso, el DT de Millonarios, Alberto Gamero, se refirió al rendimiento de su equipo.

“La capacidad e inteligencia que tuvieron los jugadores eso lo destaco. Nos tiraban muchos centros y pedía, pero entendieron, coparon la cancha, circularon en la cancha. En las opciones de gol, uno dice que el juego termina apretado. La ‘U’ cobró disparos de costados peligrosos y siempre llevaron riesgo. Nosotros, en un par de contras, pudimos anotar. Es una felicidad para nosotros esta clasificación a la siguiente fase”, afirmó.

Gamero considera que merecieron al menos el empate frente a Pereira - Foto: Dimayor

El estratega también se refirió al Atlético Mineiro, con el que se medirán en El Campín el miércoles 8 de marzo, y en Brasil el 15 de marzo, que destaca por contar en su nómina con jugadores como Hulk.

“Lo conocemos. Los brasileños están acostumbrados a estar en la Copa. El primer partido es acá y hay que ganarlo. Hay que ir allá con los tres puntos. Es un rival de categoría, pero mi equipo me dejó una buena sensación”, expresó.

David González confía en su equipo ante Magallanes

David González no se ha referido concretamente a Magallanes, dado que cuando Medellín venció a El Nacional no conocía su rival para la siguiente ronda: estaba entre el club Magallanes y el equipo boliviano Always Ready. Sin embargo, destacó la labor de sus dirigidos en el triunfo sobre el cuadro ecuatoriano.

David González, técnico del Independiente Medellín. - Foto: Dimayor

“En todos los partidos que vimos, es un equipo que complica demasiado a los rivales, de que no sólo son los dos puntos, sino que los extremos también se parten. La idea de jugar con tres centrales era por la idea de juego que usaba El Nacional, tienen movimientos predeterminados que los estudiamos y los jugadores lo supieron solucionar en la cancha y por eso no terminaron complicando, como lo hacen contra otros rivales”, comentó.