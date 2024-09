Ministra de Deporte, Luz Cristina López, condena los graves desmanes en el partido de Nacional vs. Junior: “Nos obliga a acciones”

La transmisión del partido comenzó a reportar hechos de violencia graves, aunque no se mostraron en vivo. Sin embargo, las redes sociales rápidamente difundieron el caos que se desató en ese momento, el cual se prolongó por varios minutos.

Fernando Jaramillo, presidente de la Dimayor, un día después de lo ocurrido dio la primera noticia sobre el forzado fin del encuentro: “Este partido no se reanudará. Se terminó”.

Si bien la decisión sobre el juego es importante, la gravedad de los sucesos van más allá, al punto, que el aficionado que no incursiona en este tipo de actos, pide castigos ejemplares y por ello, el Ministerio del Deporte ya está analizando la situación.

“Hay que aprender de estos hechos para que no se repitan. No sé exactamente cuál sea la solución, pero esto hay que trabajarlo con las autoridades, no puede ser que veamos una cantidad de personas armadas en un estadio”, terminó diciendo Fernando Jaramillo.