Mis intenciones eran nobles: Luis Rubiales insiste en limpiar su nombre entregando nuevos detalles del beso a Jenni Hermoso

“Fue un acto mutuo, ella vino hacia mí muy feliz. Ella me levantó, me levantó en el aire… Ambos estábamos emocionados” , afirmó Rubiales este martes en una entrevista con el programa de televisión británico Piers Morgan Uncensored.

“Creo que me dio una o dos palmaditas en el costado, se reía y eso fue todo. No fue intencionado. No había connotación sexual de ningún tipo, solo fue un momento de felicidad, la gran alegría del momento”, explicó Rubiales.