Presidente de LaLiga escandaliza al mundo por el caso Luis Rubiales: “Es la mayor noticia... Mayor que el 11 de septiembre”

Tebas defendió a LaLiga

Lo que no se guardó el presidente de LaLiga fue otro posible escándalo de Rubiales que aún no ha tocado la luz pública: “No me sorprende su caída, porque lo llevaba todo al límite. Había cosas más graves con las que debía haber caído mucho antes. Sabía que algún día pasaría algo. Después de una jornada de trabajo, una orgía, una paella con amigas... Hay cosas que no son normales. Las cosas se veían y no se daba importancia. Algún día tenía que pasar y ha sucedido. Pensé que se iba a salir con la suya, porque Rubiales lo lleva todo al máximo extremo sin saber las consecuencias que pueda tener”.