Mundial Femenino | Así será la disputa por el tercer puesto del certamen; hora, fecha y canal del partido

Aunque las inglesas fueron campeonas del mundo en 1985 y 1988, no pisaban una final desde su último título mundial. Su mejor participación desde entonces había sido el tercer lugar en Canadá 2015.

Tercer puesto de la Copa Mundial Femenina 2023

Australia recibirá al conjunto europeo con la mentalidad puesta en no quedarse por fuera del podio, ahora que ambas selecciones quedaron eliminadas de la posibilidad de jugarse la final de este certamen.

Suecia vs Australia por el tercer puesto de la Copa Mundial Femenina, se disputará el próximo sábado 19 de agosto a las 3:00 A.M. hora colombiana y se podrá ver por Directv Go y DSports.