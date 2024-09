Mundial Femenino Sub 20: jornada definitiva para conocer el rival de Colombia para octavos de final; estos son los duelos para hoy

Este sábado, 7 de septiembre, se disputarán cuatro partidos para definir las selecciones clasificadas a la siguiente ronda del Mundial Femenino Sub 20 que se juega en Colombia.

El segundo turno será para el grupo C, en el que la selección de España es líder y con solo pisar la cancha estará calcificada a los octavos de final.

‘Sacudón’ en el grupo B: Francia golea y Brasil celebra

Este viernes 6 de septiembre se disputó la tercera y última fecha del grupo B del Mundial Sub 20 Femenino de la Fifa que se lleva a cabo en Colombia. En esta zona se midieron Canadá vs. Brasil y Fiji vs. Francia.