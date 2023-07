“Nadie tiene privilegios”: presidente de Atlético Nacional calienta el ambiente con Los del Sur

“De parte nuestra siempre queremos que estén bien, porque quien va a querer pelear con el bien más preciado que es su hinchada. Ellos no están de acuerdo con algunos cambios que el club ha tenido que hacer, uno lo que espera es que con respeto opinen y acepten los cambios, no las personas, sino al club”, señaló.

Puerta cerrada a Cardona

Hacia el 5 de julio del presente año a Navarro se le preguntó por Edwin Cardona, en aquella oportunidad causó malestar en su afición por ni siquiera pensar en un fichaje que podría venirle bien al club: “No es ninguna posibilidad. No lo hemos considerado ni por valores ni su presente. No está dentro de las posibilidades”, dijo.

Casi un mes después, ahora en la charla con AS, le consultaron sobre el convencimiento de esta decisión sabiendo: “Este no es el momento para hablar de Edwin Cardona. Lo respetamos como un gran jugador, no vamos a discutir sus condiciones. Consideramos que queríamos buscar otros jugadores, no llegó al club, pero de mi parte le deseo éxitos”, dijo.