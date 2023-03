Néstor Lorenzo y la Selección Colombia defienden a Falcao a muerte: el mensaje para quienes no quieren al ‘Tigre’ en el equipo

Uno de los nombres que más generó controversia en la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos amistosos ante Corea del Sur y Japón fue el de Radamel Falcao García. Aunque los seguidores de la Tricolor le guardan un aprecio especial al Tigre por las alegrías que ha brindado, algunos de ellos coinciden en que su nivel no le da para ser tenido en cuenta por Néstor Lorenzo.

Entre quienes agradecen a Falcao e incluso lo consideran ídolo de la Selección Colombia sobresale el periodista deportivo Carlos Antonio Vélez, aunque los últimos días no ha hecho más que explicar por qué no debería ser llamado al combinado patrio. Según él, el presente del delantero samario, marcado por la falta de titularidad en el Rayo Vallecano, es la principal razón por la que no lo convocaría. Además, por su edad, no tiene la misma condición física de antes.

“Para mí, de esta Selección solo hay un ídolo: Falcao. Sin embargo, tiene la mala suerte de no haber ganado nada con Colombia, con un presente ingrato y un futuro nada auspicioso. ¿Cómo puede uno defender a un ídolo que no juega?”, comentó el periodista deportivo.

Falcao, el goleador histórico de la Selección Colombia. (Foto Gabriel Aponte/Getty Images) - Foto: Getty Images/Gabriel Aponte

El último gol que marcó Falcao en un partido por Eliminatorias Sudamericanas, por ejemplo, fue el 20 de octubre de 2020, en el empate a dos goles de Colombia ante Chile, aunque en partidos amistosos la anotación más reciente fue el 19 de noviembre de 2022, en el triunfo dos a cero sobre Paraguay.

En ese contexto, en la antesala del partido amistoso contra Japón, Néstor Lorenzo argumentó por qué sigue teniendo en cuenta a Falcao en la Selección Colombia.

“Decir lo que es Falcao como jugador y como persona es redundante. Llegó a ser el mejor 9 del mundo en una época, ha tenido un techo impresionante. Todo lo que transmite él, lo que Jhon Arias acaba de decir, las sensaciones que tiene, que es la segunda vez que lo ve de cerca, es lo que nosotros pensamos de Falcao como persona, pero sobre todo como jugador”, dijo desde Osaka, donde está concentrado el equipo cafetero.

Néstor Lorenzo permanece invicto desde su llegada a la Selección Colombia. - Foto: Getty Images

Pero su planteamiento no se detuvo ahí, sino que agregó: “Yo creo que tiene todavía muchas cosas para darle a la Selección, es un jugador en una posición específica y eso hace que si no está para 90′, pueda estar para 20′, 15′ o 30′. En Estados Unidos entró y la primera que tocó la metió. Es un jugador que tiene mucho para dar en todo sentido”.

“Falcao es un ídolo y un referente”: Jhon Arias

Jhon Arias, a quien citó Néstor Lorenzo para referirse a Falcao, se deshizo en elogios para el delantero de 37 años. El jugador que la está ‘rompiendo’ en Fluminense confesó que el Tigre además ha sido un ejemplo para él durante su carrera como profesional.

“Yo creo que cuando estamos hablando de Radamel Falcao, hablamos de un jugador de clase mundial, de un recorrido fenomenal, que para muchas personas, incluyéndome a mí, es un ídolo y una referencia. Es una persona que ha representado a Colombia durante muchos años de una excelente manera. Ahora que conozco un poco más el lado personal de él, es un ser humano excepcional, un ejemplo dentro y fuera de la cancha”, expuso.

Jhon Arias, una de las piezas clave en la Selección Colombia que ahora deslumbra en Fluminense. - Foto: Getty Images

“Es mucho lo que aporta a la Selección y a la sociedad, porque, vuelvo y repito, además de ser un excelente jugador, uno de los mejores jugadores que hemos tenido en Colombia durante todos los tiempos, es un ser humano que te da un ejemplo. Es una persona que vale la pena resaltar y es una inspiración para los que estamos ahora con él y para los que vienen ahí atrás”, agregó.