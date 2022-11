“No debemos sentirnos ansiosos, necesitas calma y serenidad para el primer partido”: Deschamps previo al debut de Francia en Qatar

“Soy un líder, eso es todo, la gente me escuchará”, dijo el seleccionador,

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, advirtió de que el primer partido del Mundial, en el que se enfrentarán a Australia este martes, a las 2:00 p. m., requiere “calma y serenidad”, por lo que no deben sentirse “ansiosos”, un duelo que “no es decisivo, pero sigue siendo muy importante”.

“Soy un líder, eso es todo, la gente me escuchará. Algunos líderes no lo eran hace diez años. Lo importante es que cada jugador en su posición sea un líder en el campo. Tenemos lo que se necesita”, señaló el técnico en declaraciones publicadas por L’Equipe sobre el liderazgo en una plantilla plagada de estrellas.

En concreto, abordó la evolución de Kylian Mbappé, que ya levantó el título con Francia en 2018. “Es cierto que era joven, todavía lo es un poco, pero menos”, expresó sobre un jugador que “ya ha hecho algunas cosas muy importantes” para los galos.

En cuatro años ha madurado, aunque haya progresado mucho. Tiene más reconocimiento a nivel mundial, pero no tiene más responsabilidad. Siempre ha tenido capacidad para marcar, y la necesitaremos. Puede ser decisivo en cualquier momento, aunque es parte de un colectivo”, agregó sobre el papel del jugador del PSG.

Respecto a otros nombres propios, Deschamps avanzó que Raphael Varane “está bien, está en forma y disponible” para enfrentarse a Australia en el debut francés en Catar. Además, explicó su decisión de no reemplazar a Karim Benzema, lesionado en la concentración. “El grupo está suficientemente armado. Con los jugadores presentes, tenemos todo lo que necesitamos”, argumentó.

“Mañana es nuestro debut en la competición, el grupo está deseando que llegue. No hay nada de que preocuparse, hicimos todo lo posible para que todo el grupo estuviera en su mejor momento para este primer partido. No es decisivo, pero sigue siendo muy importante, no hay necesidad de sentirse ansioso. Necesitas calma y serenidad sabiendo que te enfrentas a oponentes de muy alto nivel. Tendrás que poner todos los ingredientes necesarios”, concluyó sobre el duelo ante los ‘Socceros’ de este martes.

Francia vs. Australia: canal y hora para ver el debut de la actual selección campeona del mundo

Este martes 22 de noviembre se llevará a cabo la tercera jornada del Mundial Qatar 2022 y el partido de cierre enfrentará a la actual selección campeona del mundo, Francia, y su similar de Australia, que buscará dar la sorpresa en su debut ante uno de los grandes favoritos a levantar la copa en esta edición.

El partido corresponderá al grupo D, en el que también están ubicadas las selecciones de Dinamarca y Túnez, que se enfrentarán a primera hora en el juego que abrirá la zona. Franceses y australianos jugarán sobre las 2:00 de la tarde, hora de Colombia, y podrá verse por la señal de DirecTV Sports.

La selección de Francia llega a Qatar en busca de defender su título conseguido en Rusia 2018 y así lograr ser el primer equipo bicampeón en la historia de los mundiales. Mbappé es la principal figura del equipo galo y tratará de demostrar, en el torneo más importante, porque es para muchos el mejor futbolista del mundo en la actualidad.

Por su parte, Australia llegó al Mundial por la ventana del repechaje, luego de eliminar a la selección de Perú en un partido que se definió desde el punto penalti. Curiosamente, en la Copa del Mundo de 2018, los australianos también compartieron grupo con los franceses y con la selección de Dinamarca. Por lo que estos tres equipos se conocen muy bien.

La última vez que se vieron las caras estas dos selecciones fue justamente en el Mundial de Rusia 2018, cuando en un partido muy apretado, la selección de Francia derrotó 2 a 1 a Australia. En ese torneo Australia quedó eliminado en primera fase y los franceses levantaron su segunda Copa del Mundo en toda su historia.

La jornada del martes –22 de noviembre– tendrá cuatro partidos, el primero será el debut de la Argentina de Lionel Messi frente a la selección de Arabia Saudita, a las 5:00 de la mañana, por el grupo C. A las 8:00 de la mañana, Dinamarca enfrentará a Túnez por el grupo D y a las 11:00 de la mañana, la selección mexicana debutará enfrentando a su similar de Polonia, también por el grupo C.

*Con información de Europa Press.