“No jodan”, al periodista Adrián Magnoli no le gustó ‘ni cinco’ que el nuevo estadio de Villavicencio lleve el nombre de Pelé

Desde la muerte del astro brasileño, Edson Arantes Do Nascimento, más conocido como Pelé, el presidente de la Fifa, máximo ente del fútbol, hizo una solicitud a todos los países miembros que bautizaran al menos un estadio con el nombre de ‘O Rei’ en homenaje a su gran carrera deportiva que dejó tres mundiales ganados, algo único en un jugador.

“Vamos a homenajear al rey como se merece. Pediremos a todas las federaciones en el mundo entero, los 211 países, que nombren un estadio en cada país con el nombre de Pelé, porque los jóvenes tienen que saber y recordar quién era”, dijo Infantino el pasado martes en el homenaje que se le realizó al brasileño en la ciudad de Santos.

“Pelé es eterno, es un ícono mundial del fútbol. Hizo por primera vez muchas cosas que en el fútbol el 99 % apenas puede soñar con hacer, y el 1 % restante lo hizo después de él”, agregó el dirigente.

Pelé, uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. - Foto: Getty Images

Con la petición de Infantino en el aire, en Colombia se movieron rápidamente para poner el nombre de Pelé en uno de los estadios del país. Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del departamento del Meta, comunicó en la noche de este miércoles 4 de enero en su cuenta de Twitter: “Desde el llano colombiano le anunciamos al mundo que nuestro hermoso estadio en Villavicencio, se llamará BELLO HORIZONTE “REY PELÉ””.

A la par de esto, agregó que la determinación se daba porque “las futuras generaciones deben conocer quien fue este ícono del fútbol mundial” y que, de inmediato, acogerían “la sugerencia de la @FIFAcom”.

Cabe recordar que el complejo deportivo, que tiene capacidad de unos 15.000 espectadores, recientemente se mantuvo en remodelación luego de que se encontrara en mal estado y fuera visiblemente su deterioro desde la última intervención en 2019.

Pelé. - Foto: AP/Matias Delacroix

A Magnoli no le gustó para nada

Una vez se confirmó la decisión por parte de la Gobernación del Meta, las reacciones no se hicieron esperar por este bello homenaje al ‘Rey Pelé'. Sin embargo, no todas fueron positivas.

Una de ellas fue por parte del periodista argentino Adrián Magnoli, quien manifestó por medio de sus redes sociales su desacuerdo por el nuevo nombre del estadio de Villavicencio, pues consideró que la decisión de la Fifa es algo “absurdo”.

“Jajajajajajaj, no jodan, ‘El Cholo’ Valderrama o un ilustre llanero antes. Esa sugerencia de Infantino de que al menos un estadio de cada país se llame ‘Rey Pelé’ me parece absurda. Cada cual que lo haga por que quiera no porque se lo diga la FIFA”, escribió en su cuenta de Twitter generando todo tipo de comentarios.

Jajajajajajaj, no jodan , El Cholo Valderrama o un ilustre Llanero antes , esa sugerencia de Infantino de que al menos 1 estadio de cada país se llame Rey Pelé me parece absurda , Cada cual que lo haga por que quiera no porque se lo diga la FIFA pic.twitter.com/BDhpCMk3Ry — Adrián E Magnoli (@AdrianMagnoli) January 5, 2023

Además de los cambios en su estructura, también han estado las modificaciones en los nombres. Inicialmente, fue llamado estadio Manuel Calle Lombana, con el apodo de Macal; también, durante un tiempo, lo denominaron estadio El Barzal, y desde 2020, quedó renombrado como el Bello Horizonte, al que se le añadirá “Rey Pelé” en honor al fallecido jugador brasileño que marcó la historia del fútbol mundial.

Cabe resaltar que este estadio recibe al club Llaneros FC de la segunda división del Fútbol Profesional Colombiano y es la casa para la disputa de sus juegos. Además, a lo largo de su historia, ha recibido variedad de conciertos, entre los que se destacan las presentaciones de Daddy Yankee, Juan Gabriel, Marc Anthony, Don Omar y Vicente Fernández, además de otros artistas colombianos.