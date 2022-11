“No puede jugar”: Real Madrid da malas noticias sobre Benzema a dos semanas de Qatar 2022

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, confirmó que el delantero francés Karim Benzema no estará disponible para el partido de la liga española de este lunes ante el Rayo Vallecano, ya que “sus sensaciones no son buenas”.

“Nosotros miramos los hechos, y los hechos dicen que Karim no puede jugar”, declaró en rueda de prensa, negando que se esté reservando para el Mundial. “Karim no va a jugar mañana porque todavía las sensaciones no son buenas. Entrenó el viernes, parecía bien, y luego le costó un poco. No va a estar disponible mañana”, añadió.

Sin embargo, aseguró que el francés sí estará ante el Cádiz el jueves. “No creo que esté Rüdiger, pero Karim sí”, apuntó.

“La falta de Karim en esta primera parte de temporada nos ha permitido mostrar a jugadores que tienen mucha calidad, como Rodrygo, Valverde o Vinícius. Hemos arreglado la baja de Karim mostrando más calidad con estos jugadores. Está claro que la segunda parte de la temporada, después del parón, necesitaremos a Karim. Va a llegar al nivel que tuvo la pasada temporada”, subrayó.

En cuanto al reemplazo para la visita a Vallecas, reconoció que ve al brasileño Rodrygo como delantero centro y no extremo. “Rodrygo tiene una gran proyección, más como delantero centro o delantero detrás de delantero que como extremo. De extremo no es su mejor posición, porque es fuerte en el desmarque, en el regate. Lo veo más en el futuro como delantero centro que como extremo”, señaló.

Sobre Marco Asensio, destacó que puede jugar en dos posiciones distintas y lo hace bien. “Cuando juega por dentro, es capaz de mostrar más su calidad, que es el golpeo, el pase final, la asistencia... Como interior, tiene que trabajar un poco menos como extremo. La combinación con Valverde en esta posición está saliendo bien; no juegan muchas veces juntos, pero las veces que lo han hecho se han entendido bien. Esto puede ser bueno para nosotros en el futuro”, expresó.

Además, valoró la falta de protagonismo del belga Eden Hazard, que de todas formas será llamado por Bélgica para Qatar 2022. “El tema de Hazard es el de muchos futbolistas aquí, que no han tenido los minutos que merecen para tener competencia. Tenemos que tener competencia, porque es motivación”, dijo, antes de hablar del próximo mercado de fichajes. “Nuestra idea es que el mercado esté cerrado, en salidas y en entradas. Pero si hay alguien que pide la salida, tenemos que escuchar”, explicó.

Falcao espera por el Madrid

Con la victoria del Barcelona sobre Almería, el Real Madrid tiene la obligación de ganar ante un Rayo Vallecano que cuenta con el regreso de Óscar Trejo y Falcao, dos experimentados en este tipo de partidos.

Desde el principio de la semana se había confirmado que el Tigre regresaba a entrenamientos sobre el campo, pero estaba la duda de las sensaciones que tuviera con el pasar de los días. La última sesión arrojó resultados positivos y, en ese orden de ideas, el colombiano estará disponible para un partido de alto nivel.

Las presentaciones recientes del Rayo ante equipos de renombre ha sido más que buena. En la primera fecha empató ante el Barcelona en Camp Nou (1-1), en la décima jornada hizo lo propio frente al Atlético de Madrid en el Cívitas Metropolitano (1-1) con gol de Falcao y ahora se enfrenta al favorito al título y actual campeón de la competencia, que no ha perdido un solo partido en las 12 fechas que van de campeonato.

El regreso del Tigre es, además, un aliciente, pues la temporada pasada le marcó al Madrid en el Bernabéu y sabe disputar este tipo de partidos, dada su larga experiencia en Europa. Los rayistas vienen motivados tras vencer al Sevilla en el Sánchez Pizjuán, razón que desde ya anticipa un clima especial en el estadio de Vallecas, que tendrá tribunas llenas para el derbi de la ciudad.