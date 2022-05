No todo es felicidad: Real Madrid sufre dos primeras bajas tras ganar la Champions

El centrocampista Francisco Alarcón ‘Isco’ anunció este lunes que deja el Real Madrid, con el que acaba contrato el próximo mes, uniéndose así a Marcelo que también abandona el club merengue.

El internacional español recuerda en un mensaje en sus redes sociales cómo el Madrid llamó a su puerta y “nueve años más tarde acaba mi etapa en el club que ha hecho posible que cumpla todos los sueños que tenía cuando era pequeño”.

🚨 @isco_alarcon dice adiós al @realmadrid 9 años después



👋 "9 años más tarde acaba mi etapa en el club que ha hecho posible que cumpla todos mis sueños de pequeño"



👀 Guiño a Mbappé: "Al Madrid no se le puede ni se le debe decir no, aunque siempre hay excepciones 🐢😂" pic.twitter.com/ezjp2YH6mV — Carrusel Deportivo (@carrusel) May 30, 2022

“Aparte de cumplir sueños, ganar más títulos de los que había imaginado, jugar con los más grandes, conocer gente increíble: Me lo he pasado de puta madre y que me quiten lo bailao”, añadió el malagueño, de 30 años.

Isco, llegado al Real Madrid en 2013 procedente del Málaga, abandona el club blanco tras ocho temporadas en las que ha ganado 19 trofeos, incluidas cinco Champions, la última hace apenas dos días en París ante el Liverpool.

“Sin duda me quedo con lo bueno y espero que ustedes también lo hagáis”, afirmó Isco en su mensaje, en el que parece apuntar un pequeño dardo hacia el astro francés Kylian Mbappé, que finalmente decidió renovar por el PSG y no fichar por el Real Madrid.

🥲 MagIsco se despide del Real Madrid tras 9 años en el club.



🙌 Suerte en tu próxima etapa Isco... LEYENDA



➡️ https://t.co/eCTnHHabu1#RealMadrid #Isco #Tranfermarkt pic.twitter.com/HbtORvmPST — Transfermarkt.es (@TMes_news) May 30, 2022

“Cuando estaba en el Málaga y sabía que me tenía que ir, me comprometí con otro equipo. Pero llamó a mi puerta el Real Madrid y al Real Madrid no se le puede ni se le debe decir que no, aunque siempre hay excepciones”, escribió Isco, acompañando el texto con un emoticono de una pequeña tortuga y una cara riendo.

Isco finaliza su mensaje agradeciendo a todo el personal del club su tiempo en el seno del equipo merengue, pero no da ninguna pista sobre cuál podría ser su próximo destino.

Un emblema también se despide

Las celebraciones por la decimocuarta Copa de Europa del Real Madrid se vieron marcadas el domingo por las lágrimas del capitán Marcelo, mezclando alegría por el título y tristeza, al confirmar que deja el club.

“Es un momento maravilloso de mi vida. Cierro un ciclo aquí, en el mejor club del mundo”, reveló el lateral brasileño, que finaliza contrato ante un estadio Santiago Bernabéu repleto para festejar el éxito europeo.

Entre los gritos de “¡Marcelo, Marcelo!”, el capitán merengue no pudo aguantar la emoción y acabó llorando, arropado por todos sus compañeros que lo mantearon.

🤍 No estoy llorando. Solo se me ha metido algo en el ojo.@MarceloM12 | #CHAMP14NS pic.twitter.com/sEBPypxIDH — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 29, 2022

El brasileño fue el encargado de levantar la Copa en París tras la final contra el Liverpool y de presentarla en la capital a los aficionados, rendidos a uno de los mejores laterales izquierdos que ha tenido el Real Madrid.

Marcelo se convirtió así en el primer brasileño en levantar una Champions como capitán, lo que dejó “encantado” a Pelé.

La decimocuarta Copa de Europa supuso la quinta ganada por Marcelo y su vigésimo quinto trofeo vestido de blanco, lo que le ha convertido en el hombre más laureado del equipo merengue, superando a Paco Gento, otra leyenda de los blancos.

Un rico palmarés en el que figuran además de las cinco ‘Orejonas’, seis Ligas, cuatro Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, dos Copas del Rey y cinco Supercopas de España.

“Siempre creí mucho en mí, pensaba hacer historia, pero no había pensando en 25 (trofeos) porque estaba Gento con 24 o 23″, relataba Marcelo el domingo a la televisión de su club.

El brasileño se va con una amplia cosecha lograda en 15 temporadas en el Real Madrid, desde que llegara con apenas 18 años en 2017 procedente del Fluminense por 5,5 millones de euros (5,3 millones de dólares).

*Con información de la AFP.