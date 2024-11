Nueva polémica salpica a la boxeadora argelina Imane Khelif, envuelta en comentarios de género en París 2024

El periodista francés Djaffar Ait Aoudia publicó esta semana en Le Correspondant datos que habría sacado de un informe médico de la boxeadora de 25 años y que señalaban que tendría cromosomas XY (masculinos), lo que ha vuelto a crear polémica sobre la africana, a la que la Asociación Internacional de Boxeo (IBA) descalificó de los Campeonatos del Mundo del año pasado por no cumplir los criterios de elegibilidad de género.

“Estoy plenamente cualificada para participar en esta competición: soy mujer. Nací mujer, he vivido como mujer y he competido como mujer. No hay duda de que hay enemigos del éxito y eso le da a mi éxito un sabor especial debido a estos ataques”, aseveró la norteafricana.