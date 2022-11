Organizador de Qatar 2022 revela su verdad detrás de los supuestos hinchas falsos

El Comité Supremo de Entrega y Legado (SC) de Qatar 2022 negó la contratación o presencia de aficionados falsos para animar a distintas selecciones durante el Mundial que arranca este domingo, y tildó de “decepcionantes” las afirmaciones que apuntan a la existencia de esos supuestos fake fans.

“Numerosos periodistas y comentaristas en las redes sociales han puesto en duda que se trate de verdaderos hinchas. Rechazamos de plano estas afirmaciones, que son tan decepcionantes como poco sorprendentes”, aseguró el comité en un comunicado.

Una respuesta contundente a las afirmaciones o rumores que aseguran que en Qatar habría aficionados falsos, pagados por la organización, para animar el ambiente previo al arranque del Mundial. “A cuatro días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, la expectación y el entusiasmo crecen en Qatar mientras nos preparamos para recibir al mundo”, aseguró en este sentido dicho comité.

Además, recalcan que aficionados de todo el mundo --”muchos de los cuales han hecho de Qatar su hogar”-- han contribuido al buen ambiente local, organizando “paseos y desfiles de aficionados por todo el país” y recibiendo a las distintas selecciones en sus hoteles de concentración.

Hinchas identificados con la camiseta de España desfilan por las calles de Doha - Foto: REUTERS

“Qatar, y el resto del mundo, está compuesto por una gran variedad de aficionados al fútbol. En diferentes lugares los aficionados tienen diferentes tradiciones y formas de celebrar, y aunque eso puede contrastar con lo que la gente está acostumbrada en Europa o Sudamérica, no significa que la pasión por el fútbol sea menos auténtica en Qatar”, defiende el comité por el legado catariano.

Recalcaron, también, que los primeros periodistas que están sobre el terreno en Qatar, que hablan y conocen a estos aficionados, se dan cuenta de la realidad.

“Estamos deseando que continúen los preparativos para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2022 y que esta represente realmente un momento que conecte a los aficionados de todo el mundo, independientemente de cómo decidan apoyar a sus equipos favoritos”, concluye el comunicado.

La Fifa pide unión

En el marco de todas las críticas con las que ha tenido que lidiar la organización, el presidente de la Fifa, Gianni Infantino, también ha jugado un papel clave, pidiendo a los aficionados, técnicos y jugadores que se enfoquen en la fiesta del fútbol, en demostrar su talento sobre el campo de juego alejados de los micrófonos y las redes sociales, donde muchos han levantado la voz en contra de la violación de derechos humanos en el emirato.

“Todos ustedes saben lo que significa el fútbol para su gente y para sus países; se trata de pasión, se trata de inclusión, se trata de tolerancia, se trata de no discriminación y se trata de educación. El fútbol es una inversión en nuestros hijos, para nuestro futuro. El fútbol une al mundo, y porque el fútbol une al mundo, la Copa del Mundo es una ocasión para unir a las personas en paz y alegría, algo profundamente necesario en los tiempos turbulentos en los que vivimos”, señaló esta semana durante la cumbre del G20 en Indonesia.

De paso, pidió por un cese al fuego temporal entre Rusia y Ucrania, al menos hasta que el Mundial termine. “El fútbol es una fuerza para el bien. No somos ingenuos al creer que el fútbol puede resolver los problemas del mundo. Sabemos que nuestro enfoque principal como organización deportiva es y debe ser el deporte, pero debido a que el fútbol une al mundo, este Mundial en particular, con cinco mil millones de personas viéndola, puede ser un desencadenante de un gesto positivo, de una señal o un mensaje de esperanza”, señaló durante su intervención en la cumbre.

Lo cierto es que el Mundial echará a rodar en Qatar con una gran sombra de críticas e incluso con artistas que se han negado a participar de los eventos como protesta por la muerte de obreros durante la construcción de los estadios, entre otras problemáticas identificadas mundialmente como la discriminación con miembros de la comunidad LGBTI y el trato a las mujeres turistas y residentes.

Con información de Europa Press.