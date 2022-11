Periodista argentino acusó al VAR de ser “una herramienta de sicariato” y aseguró que preparan “otra arma de destrucción masiva”

El Mundial de Qatar 2022 trajo consigo una de las innovaciones más importantes en los últimos años en el fútbol, pues se está implementado el sistema de fuera de juego semiautomático en apoyo al ya consolidado VAR. El videoarbitraje hizo su debut en la Copa del Mundo en Rusia 2018, iniciando toda una revolución en el arbitraje.

Ya conociendo el funcionamiento del VAR, con la llegada de su popular pantalla para que el juez examine las jugadas y las líneas que dan una mejor claridad en los fuera de lugar, esta nueva tecnología da aún más claridad a las acciones dudosas cuando un futbolistas está adelantado y permite verlo en 3D.

Pero así como sucedió con el VAR, y sigue pasando, este sistema ha generado gran controversia porque en la Copa del Mundo se han pitado fuera de juego en acciones que se podrían interpretar de otra manera.

La primera vez que la Fifa se arriesgó a implementar tecnología en las decisiones de juego fue en el Mundial de Brasil 2014, cuando se le incorporó al balón un chip que le avisa al árbitro si cruzó o no la línea de meta.

Ahora, después de tres años de análisis y pruebas, la edición número 22 cuenta con la llamada tecnología semiautomática del fuera de juego (Saot, por sus siglas en inglés) la cual ayuda el árbitro en las jugadas que no puede apreciar con claridad y así poder tomar una decisión.

Aunque es una ayuda para impartir justicia, un periodista argentino aseguró que se trata de una “herramienta de sicariato”. “La teoría que tengo va en contramano de los análisis tácticos y técnicos que hacen en los canales dominantes”, dijo Alejandro Fantino en Neura Media.

“Una herramienta de sicariato. Ya vayan a buscar archivos porque lo dije cuando llegó a la Argentina, es un elemento de sicariato”, expresó sobre el uso del VAR en el fútbol.

Además, indicó que “no solamente es un elemento de sicariato, sino que es una herramienta de dominio político” porque en su análisis considera que “técnicamente el VAR es una herramienta política”.

“Este VAR en 3D (fuera de juego semiautomático) te permite manejar un partido mucho más que el VAR que no es en 3D”, agregó.

Y expuso que “como el Mundial que viene (2026) va a tener 48 equipos, están diseñando otra arma de destrucción masiva”. “¿Saben cuál es? Que no se pueda empatar más”.

Según Fantino, “es muy factible” que desde el Mundial de 2026, que organizarán en conjunto México, Canadá y Estados Unidos, “en fase de grupos no puedan empatar”. Dando un ejemplo, dijo: “Terminó el partido 0-0, Argentina vs. Ghana, y hay penales. Y sí gana Ghana en los penales, no sé si se lleva los tres puntos o se lleva un punto más”.

Formato Mundial 2026

La próxima Copa del Mundo de 2026 tendrá un cambio sustancial en su formato, pues pasará de 32 selecciones participantes a 48. Para esto, se establecerán 16 grupos con tres equipos cada uno y los dos primeros pasarán a la siguiente ronda.

Cabe recordar que, hasta el momento, como sucede en Qatar 2022, son ocho grupos compuestos por cuatro países cada uno y clasifican a octavos de final los dos primeros.

Al haber más cupos desde 2026, la Conmebol contará con las dos selecciones más clasificadas directamente para un total de seis, mientras que el combinado que ocupe la séptima casilla irá a disputar el repechaje internacional. Hasta la edición de este 2022, en la eliminatoria suramericana pasaban con cupo directo las cuatro primeras y la quinta iba a la repesca.