Periodista boliviano se agranda y lamenta que jugador no haya lesionado a Luis Díaz: “Debiste haberle partido la pata”

“[Cuellar] este fue el que le pegó el sablazo a Díaz y todos los periodistas bolivianos [dijeron] aquí: ‘cómo le va a pegar, fue brutal’. Pregúntame la opinión a mí: de una vez debiste haberle partido la pata, con eso no jugaba hoy Díaz, no . Y cuando nos patean a los nuestros, los codean, los empujan, nadie dice nada”, aseguró Pastén.

“Cómo no voy a querer a los colombianos, si me van a dar el gusto más lindo el próximo 10, en el estadio de El Alto, cuando le hagamos 3 a 0. Cómo no los voy a querer a los colombianos si gracias a ellos enrrumbaremos al mundial y se los vamos a agradecer siempre, porque ganarle a un grande significa que somos más grandes. Felicidades, colombianos, los estoy esperando y miedo no les tengo, a la tóxica sí”, dijo Pastén.