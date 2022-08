Periodista le da palo a Sebastián Villa y asegura que es un “tipo aberrante”

Desde el pasado mes de mayo, el futbolista colombiano Sebastián Villa entró de nuevo en el ojo del huracán tras conocerse una nueva denuncia en su contra por presunto abuso sexual e intento de homicidio en un encuentro que tuvo con una mujer, que con el tiempo se descubrió que era Tamara Doldan.

Tras conocerse esta denuncia, la justicia de Argentina se puso al tanto de la situación, sin embargo, las pruebas y algunas declaraciones hicieron que el caso quedará quieto por varias semanas, hasta la fecha.

Ante esto, en suelo gaucho la prensa no olvida ese episodio oscuro del colombiano en su carrera deportiva. El último en darle palo al atacante de Boca Juniors fue el controversial periodista Pablo Carrozza, quien no se guardó nada a la hora de hablar del cafetero.

Sebastián Villa en el juego por Copa Libertadores. - Foto: AP

En charla con el youtuber Ezzequiel, Carroza mostró su descontento al quedar impune el caso de Villa, tal como sucedió con su expareja Daniela Cortés, quien lo denunció en 2021 por agresiones.

“¿Con quién no te sentarías a tomar un café y por qué?”, fue una de las preguntas de Ezzequiel a Carrozza. El comunicador contestó de manera contundente que se tomaría un café “hasta con los enemigos”, pero a su mente vino el nombre del colombiano.

“Con Villa no me sentaría. Me parece un tipo que no debería estar en el fútbol argentino desde hace tiempo. No habría que darle lugar a esa gente. Los tiempos de la Justicia no son los tiempos que nosotros queremos, y así hay unos cuantos jugadores. Ese sí es mi límite”, dijo de manera cortante Carroza.

Y continuó: “Del fútbol, Villa me parece un tipo aberrante; no me sentaría a nada, a nada. Debe ser el único que lo veo por la calle y me genera un rechazo”.

¿Qué pasó con su caso?

La última información que llegó con respecto a Villa fue su declaración en la indagatoria que se cumplió el pasado jueves 30 de junio. Villa decidió presentarse ante la ley y negó todo tipo de cargos en su contra, en este caso que ha generado revuelo en la Argentina.

“La indagatoria comenzó a las 11 de la mañana y duró cerca de una hora y media. Fue ante la fiscal Vanesa González en la sede de la Unidad Funcional de Instrucción 3 Especializada en Violencia de Género de Esteban Echeverría, ubicada en la calle Güemes 425, en la localidad de Monte Grande, en el sur del conurbano bonaerense”, aseguró el medio argentino TyC Sports.

Además de conocerse la declaración de la indagatoria, el diario Olé, reconocido medio argentino, también reprodujo algunos de los apartes más significativos en la declaración del colombiano, en los que contó los detalles inéditos que ocurrieron en aquella fiesta que se dio en el mes de junio del año 2021.

“La fiesta se acabó a las 10:00 p. m. De ahí yo les dije a las chicas que quería seguir en mi casa. Yo no había tomado mucho. Porque yo estaba manejando. Tamara y Margarita se van para mi casa con Vikingo en la camioneta de Vikingo. Al llegar, ahí empecé a bailar con Tamara de forma sensual, a ella le gustaba mucho como yo le bailaba. Ahí empezamos a besarnos y nos fuimos a mi habitación. Ahí empezamos a tener relaciones sexuales consentidas”, contó el colombiano.

Villa fue más allá y contó infidencias de lo ocurrido en esa noche con Tamara. “Cuando salimos de la habitación, ella me dice que le sirva un jugo de naranja con vodka, que era lo que estaba tomando; voy a la cocina y le sirvo un vaso. Creo que ahí había una chica llamada Flor, que yo había estado con ella cuando vivía en Puerto Madero, de ahí como que empiezo a bailar con Flor, y nos empezamos a besar. Tamara observa que yo me beso con Flor y se puso celosa, se quería ir”, añadió.

Y agregó: “Yo sigo bailando con Flor y en un momento Flor y yo entramos en nuestra habitación. Ahí una de las chicas había pedido un carro. Ahí llaman a la puerta y Flor sale, cuando ella sale, se iban a otra fiesta porque ya las chicas estaban aburridas porque no bailaban ni nada. Yo cojo las llaves de mi auto, voy al carro mío y Tamara y esta chica Flor se habían bajado del auto para recibir la plata de la presencia y del Uber que les tenía que dar. Yo me voy a dormir”.