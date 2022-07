Reveladores audios complican el caso de Sebastián Villa por abuso sexual

Durante varias semanas, Sebastián Villa se ha visto envuelto en una serie de escándalos que han opacados sustancialmente su nivel futbolístico con Boca. A pesar de ser figura con el cuadro ‘xeneize’, sus problemas por fuera de la cancha lo han condenado a vivir en medio de críticas.

La última información que se ha conocido con respecto a su caso con Tamara Doldan, mujer que lo acusó el pasado 13 de mayo de abuso sexual e intento de homicidio, podría dejar muy mal parado al jugador.

Y es que mientras este jueves 30 de junio se realizaba la indagatoria al futbolista por este caso, en la que por cierto negó todos los cargos en su contra, una nueva prueba salió a la luz y, pese a que no fue presentada en la indagatoria, sí compromete su situación respecto a su responsabilidad en el caso.

Sebastián Villa en el juego por Copa Libertadores. - Foto: AP

Según el medio argentino TyC Sports, se han revelado unos audios sobre una supuesta llamada que sostuvo uno de los hombres del entorno del jugador a mediados de junio de 2021, identificado como Félix, con una amiga de la víctima, en la que se habla de algunos de los golpes que habría sufrido la mujer.

En dicha conversación, este personaje se mostró interesado en saber si la víctima iba a interponer una denuncia contra el futbolista después del doloroso encuentro. “Le dije a ella: ‘¿Vos querés llegar a algo?’. Bueno. Y sí, Sebastián está haciendo algo, está buscando una solución. Me dice: ‘Bueno hablá con ella’. Le dijo a Martín [Apolo, abogado de Villa]: ‘Hablá con ella, y si quiere que no se le vean ya sus moretones, que se le borren milagrosamente en tres días, vamos al mejor dermatólogo, que le pongan la mejor crema. Y bueno, le pido disculpas’”, se escucha por parte del ayudante de Villa.

Ahí no se detuvo el accionar del hombre, pues además se menciona el futuro que podría tomar dicha denuncia que afectaría al jugador colombiano. “La mina no entiende nada de eso. ¿Querés irte por el otro camino que es poner denuncia? Bueno, necesito que me digas si la vas a poner, porque si vas a poner denuncia, tú sabes… a ver, el ‘Negro’ [Villa] ahora está en pretemporada. ¿Y sabes que si pone denuncia, qué hay que hacer? Lo van a sacar en la prensa, le va a salir el otro caso [la denuncia de Daniela Cortés], entonces…”, se expresó.

En ese preciso instante, la amiga de Tamara Doldan aseguró que Villa le “había dado una cachetada”, algo que sorprendió a Félix, pues este no tenía conocimiento. “Eso ya no lo sé porque no estuve ahí, eso no puedo decir porque ya me fui. Ahora el punto es que se trató de buscar una solución, pero ella no quiso. Está enojada, se la entiende y bueno… Como se lo dije, ‘¿quieres que llame a Sebastián? Lo llamo a Sebastián’”.

Conozca los audios en contra del jugador

🔊 LOS AUDIOS QUE COMPLICAN MÁS A SEBASTIÁN VILLA



🗨 "Si quiere que se le borren los moretones milagrosamente en tres días, vamos al mejor dermatólogo y que le pongan la mejor crema"

🗨 "La llamé para arreglar y no se pudo"



🔴 [EN VIVO] https://t.co/9fxDe61was pic.twitter.com/p0EIV7xuaL — C5N (@C5N) June 30, 2022

Por lo pronto, autoridades del club y locales no han tomado una medida en contra del jugador colombiano que incluso el pasado martes, disputó el juego de ida de Copa Libertadores ante Corinthians.