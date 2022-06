“Me empujó a la cama y se tiró encima”, el doloroso relato de supuesta víctima de Sebastián Villa

Los escándalos y Sebastián Villa parecen no separarse, pues el pasado viernes -24 de junio- una nueva denuncia por abuso sexual en contra del jugador colombiano se conoció.

La noticia se dio a conocer por medio de una publicación en Twitter por parte del periodista Mauro Szeta, quien anunció que el atacante colombiano fue denunciado por otra mujer. Asimismo, indicó que la supuesta víctima se presentó ante la fiscalía de ese país.

“Sebastián Villa suma una nueva denuncia por abuso sexual. La nueva denunciante terminó de declarar ante la fiscal Vanesa González en los despachos de Esteban Echeverría”, afirmó el comunicador argentino.

Sebastián Villa suma una nueva denuncia por abuso sexual. La nueva denunciante termino de declarar ante la fiscal Vanesa González en Esteban Echeverría. — Mauro Szeta (@mauroszeta) June 24, 2022

Luego de destaparse esta nueva polémica, en las últimas horas se conoció el crudo y desgarrador relato de la supuesta nueva víctima del jugador de Boca Juniors.

“En el living yo le dije si me regalaba una camiseta, yo soy hincha de Boca, y me dijo que sí, ahí estaba Vikingo con su novia y Sebastián dijo que ahí había una habitación, el me agarró del brazo y de dos empujones me metió a la pieza, fue dos segundos. Cerró la puerta. Me empezó a besar, yo le dije que no quería estar con él, que sólo quería la camiseta”, contó la mujer.

“Me empezó a besar, a besar, yo me quería quitar y él me besaba igual en la boca. Cuando yo intento salir de la pieza, él me empujó a la cama. Yo quería salir de la pieza y forcejeamos, él igual me agarraba de los brazos me empujaba a la cama, no entendía que le decía que no, estaba muy borracho. Él se bajo los pantalones y se subió encima mío”, agregó.

La denunciante aseguró que decidió mandarle un mensaje a una amiga para que la buscara, ante la gravedad de la situación. “Vikingo estaba del otro lado de la puerta que estaba cerrada, cuando yo quería abrir la puerta, Villa me empujaba a la cama”.

Seguido a esto, la mujer relató los momentos más dramáticos que vivió con el jugador. “Él en un momento me arrancó la bombacha y él cuando ya estaba encima mío, le dije que se ponga un preservativo o se saque la ropa. Él me tenía agarrada de los brazos y si bien me apoyaba, no llegó a penetrarme porque yo me corría. Yo le pedía que se pusiera el preservativo, que se sacara el buzo, eso lo hice para que ocupe sus manos y yo poder salir de la habitación”.

Sebastián Villa - Foto: AFP/JUAN MABROMATA

Asimismo, la damnificada confirmó a las autoridades locales que ya se conocía con el jugador. “Sí, lo conocí a él en otra presencia en Puerto Madero, en un departamento. Fui con otras dos amigas y cuando se terminó la fiesta ahí él dijo que vayamos a su casa en Canning y él nos pagaba la presencia y el Uber y yo fui con mis dos amigas. Pero él ahí estaba bien, normal, o sea nos llevamos bien, estábamos tomando algo en ese lugar bien y nos invitó y fuimos”.

“Él estaba ahí con sus primos y la estábamos pasando bien, estábamos bailando salsa, bachata, por eso fuimos. Fuimos a otra quinta en Canning a otra presencia y en el boliche, en Capital. Yo estuve con él la primera vez que nos pagó la presencia, el día de Puerto Madero, pero lo hice porque yo quise. Pero no la pasé bien y nos fuimos. Porque él es bruto, él te ahorca, te pega cachetazos, al momento de tener relaciones sexuales y cuando terminó, el nos dio la plata del Uber y yo me fui a mi casa”, complementó en su relato.

Finalmente, la denunciante confirmó que no hará una denuncia en contra del futbolista. “Yo quiero seguir con mi vida y olvidarme. Preguntada para que diga si la declarante cree que en caso de instar a la acción penal, eso podría generar una afectación de su vida privada, a lo que manifiesta: sí, porque yo trabajo en boliches, lugares donde van jugadores de fútbol y esto me podría afectar”, finalizó.