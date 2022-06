Pese a las críticas por dopaje, Rafael Nadal inició nuevo tratamiento por sus lesiones

El flamante ganador de Roland Garros, Rafael Nadal, se encuentra ya en su casa luego de iniciar el martes un nuevo tratamiento para sus problemas en el pie izquierdo.

Nadal fue sometido en una clínica en Barcelona, España, a un “tratamiento de radiofrecuencia pulsada en los diferentes nervios involucrados en el área de la lesión que padece”, informó un portavoz del tenista este miércoles. El tratamiento provoca que los nervios que afectan a la zona de la lesión de Nadal se queden adormecidos.

Nadal sufre desde hace años del síndrome de Müller-Weiss, una enfermedad degenerativa e incurable, que se caracteriza por la deformación de uno de los huesos del pie.

El tenista español reveló que tuvo que jugar la final de Roland Garros con el pie anestesiado, algo que no está dispuesto a repetir en futuros encuentros.

“Estaré allá si mi cuerpo me lo permite. Wimbledon es una prioridad, los Grand Slam son una prioridad. Jugarlo con antiinflamatorios, sí; con inyecciones de anestesia, no”, afirmó Nadal al ser preguntado por si jugará en el torneo inglés.

A pesar de llegar justo de preparación y ser difícil, tengo muchas ganas de jugar y jugar en casa ya que las oportunidades son pocas.

A tratar de hacerlo de la mejor manera posible 💪🏻



Nos vemos en Madrid 😉 pic.twitter.com/tiD5m6lWle — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 26, 2022

El número cuatro del mundo, se encuentra ya en su casa de la isla balear de Mallorca, donde “estará tres o cuatro días con actividad física normal de mantenimiento”.

“Será después cuando, en función de la evolución del tratamiento y siempre que este sea positivo, retomaría los entrenamientos en pista”, señaló el portavoz del tenista.

No se descarta que Nadal deba “realizar un segundo tratamiento en función de la evolución en la próxima semana”, concluyó.

Discusión abierta

El español se llevó todos los aplausos el domingo al conquistar su título de Grand Slam número 22, dos más que Roger Federer y Novak Djokovic, pero también hay quienes le bajaron la caña a su gesta deportiva e incluso lo acusaron de haber incurrido en normas prohibidas en otros deportes como el ciclismo.

Únicamente el ciclismo, deporte manchado regularmente por el dopaje, ha ido más lejos que la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) al inscribir en su reglamento deportivo la prohibición de cualquier inyección durante una competición.

Comprometido con el Movimiento por un Ciclismo Creíble (MPCC), el ciclista francés Thibaut Pinot criticó a Nadal en Twitter al aludir a “los héroes de hoy...” de manera irónica.

“Desde un punto de vista ético, lo único que me interesa es si está autorizado o no”, indica Lhuissier. “La AMA ha determinado esta cuestión. Tienen especialistas sobre ética. No lo haría para mí, pero si un deportista me lo pidiera, en la medida en que está autorizado, lo haría”, apunta.

Para Bruneau, el nuevo reglamento sobre las corticoides “es un mensaje dirigido al mundo deportivo sobre las inyecciones” y sus simbólicas agujas.

“La inyección de anestésicos no tendrá consecuencias para su salud”, estima Lhuissier. “Sin embargo, el hecho de estar anestesiado hace que sientas menos el pie y sus apoyos, así que aumenta el riesgo de sufrir un esguince”, puntualiza.

“El dolor es una señal de alarma natural del cuerpo humano”, recuerda Bruneau. “Me pregunto si es beneficioso anestesiar durante una competición, privando a un deportista de la sensación...”, añade.

*Con información de AFP.