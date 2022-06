Por hipotermia, varios ciclistas se retiraron de la Vuelta a Colombia

Temblando, como evidente muestra del frío, se vio a Luis Hernán Quiceno, uno de los ciclistas del departamento de Bolívar que enfrenta la Vuelta a Colombia.

El joven se bajó de su bicicleta, en medio de la lluvia, y fue arropado por su equipo de trabajo, que intentaba ayudarlo buscando con que cubrirlo y quitarle el frío. Control mental, calor corporal, carpas y bebidas calientes, algunas de las estrategias.

“Una pequeña muestra de la dureza del ciclismo. Etapa 5, Vuelta a Colombia, Yarumal-La Unión, 190 km. Como este muchacho fueron muchos los que tuvieron que abandonar por hipotermia”, escribió en sus redes Víctor Hugo Peña, expedalista nacional.

Como este muchacho fueron muchos los que tuvieron que abandonar por hiportermia.

La lluvia fue característica durante toda la jornada de este martes -7 de junio-, en la que Fabio Duarte se convirtió en el ganador de la quinta etapa de la Vuelta a Colombia Ministerio del Deporte 2022, que se disputó sobre 189 kilómetros, entre Yarumal y La Unión, en Antioquia. Cristian David Rico, del Colombia Tierra de Atletas, es el nuevo líder de la general.

“Teníamos que cambiar por lo que paso ayer. Escogimos otra estrategia de correr, no es nada fácil, pero no es imposible. Nada está escrito, esto no es de hablar, es de pedalear y los kilómetros lo van colocando a cada uno en su lugar. Hay que saber correr en lo que queda”, dijo Duarte, que fue campeón del mundo sub-23.

Qué lindo se siente ganar 💯



Impresionante etapa la de @fabioaduarte que ganó en solitario en La Unión, Antioquia. Además, descontó gran parte del tiempo cedido ayer.



Vamos equipo, felicitaciones 🚴🏼‍♂️🔥#VivaMedellín 💙

Duarte, del Team Medellín, se demoró 04:58:56 en cruzar la meta.

“Hoy descontamos un poco de tiempo. Vamos día a día, esperamos estar en la disputa de la Vuelta a Colombia y regalarle otra gran victoria a esta gran familia que es el Team Medellín EPM. Me gusta atacar y hoy me decidí, planteamos una carrera ofensiva y gracias al trabajo de mi equipo y de Brayan Sánchez, especialmente, pudimos descontar tiempo”, agregó el pedalista de Facatativá a Revista Mundo ciclístico.

En total se presentaron 28 retiros y cinco deportistas llegaron fuera del límite. Los pedalistas que sufrieron de hipotermia fueron Juan Tito Rendón, Frank Osorio y Johan Colón. Aunque oficialmente se registraron por cuestiones del clima, tres abandonos, algunos periodistas presentes en la competencia aseguran que son más de 20 pedalistas.

Y así fueron cerca de 25 corredores en esta etapa de la Vuelta a Colombia.

Y así fueron cerca de 25 corredores en esta etapa de la Vuelta a Colombia.

Ninguno quería bajarse, pero la situación fue extrema, lluvia desde salida y casi todo el recorrido.

6° Etapa: miércoles 8 de junio – 202.6 kms. Recorrido: Rionegro-Marinilla-Santuario-Cocorná-Doradal-Puerto Salgar-La Dorada.

7° Etapa: jueves 9 de junio – 140.4 kms. Recorrido: Mariquita-Honda-Guaduas-AltoTrigo-Villeta-La Vega-Alto Del Vino.

8° etapa: viernes 10 de junio – 96.3 kms. Recorrido: Sopo-Tocancipá-Gachancipá-Sisga-Macheta-Guateque-Somondoco.

9° etapa: sábado 11 de junio – 182.2 kms. Recorrido: Guateque-Macheta-Sisga-Choconta-Villapínzon-V/Quemada-Tunja-Paipa-Duitama-Santa Rosa De Viterbo.

10° etapa: domingo 12 de junio – CRI 41.9 kms. Recorrido: Paipa-Tunja.