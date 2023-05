Polémica en el Torneo Betplay: Por una llamada telefónica, árbitro dejó de sancionar penal en el duelo entre Quindío y Llaneros

Este viernes, tuvieron inicio los cuadrangulares semifinales del Torneo Betplay, el cual define los dos equipos que ascenderán a la primera división del fútbol colombiano. La jornada del grupo A tuvo el desarrollo, en primera instancia, con el juego entre Deportes Quindío, uno de los llamados a pelear por el tiquete, ante Llaneros, equipo dirigido por el exjugador Jersson González.

En el estadio Centenario de Armenia, las emociones se hicieron presentes en ambos arcos. El primero en irse adelante fue el equipo de Villavicencio con un autogol del jugador Jhon Gamboa sobre los 8 minutos de juego.

No obstante, el cuadro local del Quindío reaccionó rápidamente e igualó las acciones por medio de Juan Villamayor.

Deportes Quindío vs Llaneros - Foto: DIMAYOR

Las emociones se volvieron a hacer presentes sobre la segunda parte. Sobre el minuto 53 de juego, el jugador Harold Reina sacó un remate que fue imposible para el portero rival y así poner el 2-1 a favor de Llaneros.

Sin embargo, el equipo ‘cuyabro’ no se amilanó y minutos más tarde empató nuevamente el partido con Jhon James Gamboa, jugador que se reivindicó tras anotar en contra.

Quindío vs Llaneros - Fecha 1 Torneo Betplay - Foto: DIMAYOR

La gran polémica

Ahora, con el marcador igualado a dos goles, sobre el minuto 63 de juego se dio la gran polémica de la jornada, gracias al juez Gustavo Cortés. Tras un ataque de Llaneros que terminó con un remate dentro del área, el colegiado decidió sancionar el punto de penal por una aparente mano de un jugador rival.

Aunque en el torneo de segunda división no hay VAR, el juez decidió trasladarse a la zona de emergentes, donde recibió una llamada ‘sospechosa’ que le hizo cambiar de decisión y revertir el penal.

Si bien el penal estaba mal cobrado, pues no fue mano, el escándalo se dio por el actuar del árbitro, pues no se puede apoyar de ninguna ayuda si no hay VAR.

Al parecer ese "alguien" que le avisó al árbitro fue una llamada telefónica (no sé de quien). ESTO NO SE PUEDE HACER. Habrá que ver qué decisión toma Dimayor y qué postura toma Llaneros si es que no acaba ganando el partido. https://t.co/zFFJFK50my — El VAR Central (Andrés) (@ElVarCentral) May 20, 2023

Finalmente, el partido terminó igualado a dos goles, dejando la primera fecha del cuadrangular A muy emocionante. Cabe anotar que los otros equipos que comparten esta zona son Real Cartagena y Fortaleza.

Fuertes denuncias de ‘amaños’

“Se han amañado los partidos y empiezan a investigar a todo lo que es el cuerpo directivo, cuerpo técnico y jugadores. Yo puedo ser el técnico más malo del mundo, pero la situación de los amaños de partidos no la podemos controlar como técnicos”, fueron las declaraciones dadas por Alejandro Guerrero, técnico de Boca Juniors de Cali, durante una rueda de prensa el pasado sábado 13 de mayo.

“Hay situaciones que se han presentado este semestre... pero es destapar todo. Llega un comunicado a los directivos de parte de la Dimayor y Federación sobre situaciones que se vienen presentando desde 2018″, sumó a su grave denuncia el entrenador del cuadro caleño.

En la rueda de prensa que causó furor en el fútbol colombiano, el entrenador también señaló que para saber más del tema era necesario hablar con los entes rectores del balompié nacional: “Habría que preguntarles a la Dimayor y a la Federación, que son los entes que investigan. De hecho, se presentó una sanción de dos años para un jugador que estuvo el semestre pasado con nosotros”.

Alejandro Guerrero habló de "amaño" de partidos en el fútbol colombiano. - Foto: Captura de You Tube (Min 2:44) - Rueda de prensa de Boca Juniors de Cali tras su partido ante Quindío

Para este caso en particular se mostró certero y ajeno a investigar a fondo. Simplemente, decidió imponer sobre el técnico Alejandro Guerrero una dura sanción y millonaria multa, que hace pensar que lo dicho por el entrenador de Boca Juniors de Cali no fue bien recibido en la Dimayor; por consiguiente, en busca de no darle más trascendencia la mejor respuesta fue alejarlo de alguna práctica relacionada con fútbol.

“Sancionado con suspensión para ejercer cualquier actividad deportiva y/o administrativa relacionada con el fútbol durante cinco semanas y multa de trece millones quinientos catorce mil pesos ($13.514.000) por incurrir en la infracción descrita en el artículo 72 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 16.ª fecha del Torneo BetPlay Dimayor I 2023, contra el club Deportes Quindío S. A.”, impone a Guerrero la Resolución 036 de 2023.