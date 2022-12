Qatar 2022 | “No sé qué techo va a tener este equipo”, arquero ‘Bono’ tras la clasificación de Marruecos

El arquero Yassine Bounou ‘Bono’ festejó la histórica clasificación de Marruecos para semifinales del Mundial de Catar, tras superar 1-0 a Portugal en cuartos este sábado, y afirmó que el equipo de momento parece no tener techo.

“No sé qué techo va a tener este equipo. Ya vimos que pudimos sacar todos los partidos hacia adelante, con jugadores lesionados hoy. Es increíble”, dijo Bono a la televisión española Gol Mundial, después de que los ‘Leones del Atlas’ se convirtieran en la primera selección de África en acceder a la penúltima ronda de un Mundial.

“Entendíamos que ellos con la calidad de jugadores que tienen, en algún momento iban a tener una o dos, había que estar preparados. Yo siempre digo que el portero tiene que hacer su trabajo. A veces sale por un lado, a veces por otro”, apuntó el guardameta, héroe de su país en la victoria en la tanda de penales sobre España en octavos de final.

Por su parte, el mediocampista Sofiane Boufal dijo no querer “despertar” del sueño.

“Es una locura. Vivimos en sueño y no queremos despertarnos. He sentido escalofríos. Todo lo que hemos logrado nos lo merecemos. Hemos trabajado duro. Y esto no ha terminado”, afirmó el jugador del Angers francés, nacido en París, a la televisión TF1 de su país natal.

“Queda la semifinal y ojalá que la final”, apuntó, ilusionándose con el resto del torneo. El atacante Noureddine Amrabat consideró que la victoria marroquí es justa.

“Nos lo hemos merecido, al 1.000 por ciento, por el corazón, por las ganas, por la gente”, subrayó.

Marruecos hizo historia al meterse en las semifinales del Mundial, convirtiéndose en el primer equipo africano en llegar a semifinales de esta competición, tras imponerse 1-0 al Portugal de Cristiano Ronaldo, estes sábado en Doha.

Un gol de Youssef En-Nesyri (42) permitió este día histórico para los marroquíes, que se convierten también en el primer país árabe en alcanzar la penúltima ronda de un Mundial.

El conjunto entrenador por Walid Regragui, verdugo de España en los penales en los octavos de final del torneo, sigue su espectacular camino en Qatar y se enfrentará por una plaza en la final al vencedor del duelo entre Francia e Inglaterra de este sábado.

Marruecos, que acabó con diez por la expulsión de Walid Cheddira (90+3), volvió a hacer valer su fortaleza defensiva y sus rápidos contraataques, ante una selección portuguesa, en la que Cristiano Ronaldo volvió a ver el inicio del encuentro desde el banquillo.

A la espera del choque entre la Francia de Kylian Mbappé, actual campeona del mundo, e Inglaterra, subcampeona de Europa, en un atractivo partido de cuartos de final del Mundial, este sábado (19h00 GMT), Marruecos volvió a hacer historia al convertirse en el primer país africano en alcanzar las semifinales de un Mundial.

Los Leones del Atlas, que dominaron a Portugal (1-0), se unen así a Croacia y a Argentina, clasificadas el viernes para semifinales.

Queda por saber sólo el último boleto a semis, por el que pelearán los Bleus y los Three Lions.

“Habrá respeto, pero va a ser la guerra”, previno el exinternacional inglés John Terry, prediciendo “un partido intenso, tal vez como una partida de ajedrez”, en todo caso “un verdadero test” para dos vecinos, con una larga historia común, pero por primera vez opuestos en un partido de eliminación directa.

Los Bleus y los Three Lions tienen cita en Al-Khor, al norte de Doha, sabiendo ya que por un puesto en la final pelearían con Marruecos, revelación del torneo.

*Con información de AFP.