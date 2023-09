¿Qué pasó con Hulk, el perro de Lionel Messi? El campeón del mundo reveló su paradero

Fue el comunicador, precisamente, el que habló del famoso perro confesando que se mantiene en Barcelona. Además, explicó por qué no lo llevaron a Estados Unidos.

La edad es la razón principal para no moverlo de continente. Fue horas después de emisión de la entrevista que Granados relató lo qué pasó con Hulk mediante la transmisión de streaming junto a su productor.

“Yo le dije: ¿dónde está el toro ese? Y me dice, ¿Hulk? Está en Barcelona y a punto de quedarla, nos dijo Lio”. El peludo supera los 7 años, que en ese tipo de animales quiere decir que ya está en una edad avanzada. “Está viejito”, relató y avisó que la familia, junto a Messi, decidió no llevarlo desde Barcelona hasta Francia y luego a Estados Unidos para evitarle problemas de salud.

El ‘Tata’ Martino está preocupado

En la previa al enfrentamiento, se anunció que Lionel Messi no estaría en el once titular debido a molestias físicas, Jordi Alba sufría fatiga muscular y Sergio Busquets, aunque estaba en condiciones, fue reservado por decisión técnica, con miras a la final de la US Open Cup.