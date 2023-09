El extravagante lugar en el que Lionel Messi guarda sus premios conquistados

Ahora bien, con el Inter de Miami está viviendo tal vez el ocaso de su carrera y está feliz. Su calidad sigue intacta y, pese a no ser el de antes lógicamente con el paso de los años, su guayo zurdo sigue dando de qué hablar. Podría decirse que ‘Leo’ es la figura del marketing más importante del balompié en Norteamérica y con justos motivos.

¿Dónde tiene guardados sus premios?

“¿Tenés la medalla acá?”, le preguntó a Messi, quien de inmediato dijo que no y esto desató alguna ‘espinita’ en el entrevistador. “Uh, no me la tirés así”, replicó Granados, a lo que Messi complementó que “la medalla de campeón y todos los trofeos y Balones de Oro los tengo en mi museo, en Barcelona”, además de que guarda allí los balones que ganó al registrar tripletes, junto a los botines que usó en ciertos partidos especiales.