¿Alcanza a jugar el Mundial 2026? Lionel Messi se sinceró y reveló detalles de su retiro

¿Cuándo se retira Lionel Messi del fútbol?

“No lo he pensado y tampoco quiero pensarlo, porque quiero seguir disfrutando de lo que hago. Di un paso importante en dejar Europa y venir acá y no quiero pensar en el siguiente paso, quiero seguir disfrutando de lo que más puedo porque a mí lo que me gusta jugar. ¿Qué voy a hacer? No sé, me gusta todo lo relacionado con el fútbol, me gusta estar con chicos, enseñar, tal vez como director deportivo también, pero todavía no sé qué haré (tras su retiro)”, afirmó el capitán de la albiceleste.