Lionel Messi se moja y responde si hubiera preferido nunca jugar en el París Saint-Germain

Lionel Messi sigue siendo uno de los jugadores más influyentes y queridos en todo el planeta. El astro argentino, ahora en el Inter Miami, construyó una carrera envidiable en Europa defendiendo los colores del Barcelona y luego en un paso corto por el París Saint-Germain, que le dejó más dolores de cabeza que alegrías.

Su salida, cantada seis meses antes, se dio en medio de un clima hostil con amenazas y abucheos de la hinchada parisina, comportamiento que no cayó nada bien en el resto del mundo y mucho menos en Argentina, donde ahora declaran enemigo máximo al club de la Ligue 1.

Luego de salir del PSG, Messi confesó que la había pasado mal, sin embargo, hasta ahora no había respondido si le hubiera gustado nunca haber vivido ese episodio. “No bueno, se dio así. La verdad que no fue como esperaba y yo siempre digo que las cosas pasan por algo. Si bien yo no estaba bien, me tocó ser campeón del mundo ahí”, declaró en conversación con Migue Granados en el canal de Youtube OLGA.

El 10 recuerda que su despedida de París no fue la esperada, mucho menos al saber que meses antes les había arrebatado la posibilidad de ganar la tercera Copa del Mundo en Catar. “Todo pasa por algo, si tenía que ser así, así fue”, sentenció.

Migue Granados, que es reconocido por sus extrovertidas entrevistas en Argentinas, fue un poco más allá y le mandó mensajes a los ultras del equipo francés. “Que la chu... todos”, dijo, generando una carcajada en Messi.

Messi terminó en hombros el partido de su vida en el estadio de Lusail | Foto: AFP

Leo negó que tuviera una mala relación con Kylian Mbappé, como contaban en los medios franceses, y admitió que era normal todo lo que decían por el dolor que causó la final disputada en Lusail. “Era entendible, estaba en el lugar al que le habíamos ganado la final y por culpa nuestra no pudieron celebrar otra vez”, lanzó.

Lo único que no olvida es que haya sido el único jugador, de los 25 convocados por Argentina al Mundial, “que no tuvo reconocimiento, pero no pasa nada”.

Messi durante uno de sus últimos entrenamientos en París. | Foto: AFP

Quiere otra Copa América

Más allá de ese detalle, Messi confiesa que sigue disfrutando lo logrado en Catar y que sueña con defender por todo lo alto el título de la Copa América el próximo año en Estados Unidos. “A mí me encanta lo que hago, yo disfruto jugando y obviamente ahora de otra manera. Por eso también un poco la decisión de venir para acá. Si bien mi personalidad es de querer ganar, nunca perder nada, en cierto punto está relajada. Yo no me doy cuenta, me preparo y juego como lo hice siempre”, sentenció.

En ese sentido, viendo que marcó el primer gol de Argentina rumbo al Mundial de 2026, le preguntaron si se ve jugando una última vez en la próxima cita orbital. “No sé, la verdad es que todavía está muy lejos”. “Sí, pienso en la Copa América que está cerca, y mi objetivo es llegar bien ahí. Me enfoco en eso. Va a ser muy linda porque ya pasamos la Centenario que fue acá y fue muy linda, aunque después perdimos la final”, recordó.

Messi avisó que después de disputar la Copa América “se verá” si le da la gasolina para ir a la Copa del Mundo o prefiere tomar el camino del retiro para dejar que la nueva generación de jugadores defienda el título conseguido en diciembre.

“No lo pensé todavía(en el retiro) y tampoco quiero pensarlo porque quiero seguir disfrutando de lo que hago. Di un paso importante en dejar Europa y venir acá y no quiero seguir pensando en el siguiente paso. A mí lo que más me gusta es jugar”, finalizó.