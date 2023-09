Técnico del Inter Miami revela detalles inéditos de la lesión de Lionel Messi: “es algo del pasado y le molesta”

Tata Martino revela más detalles de su lesión

Sobre el verdadero motivo de su problema, Martino comentó que Messi tiene “el tema de la cicatriz vieja y día a día lo iremos evaluando” y aunque se declaró inexperto en esto, pues no hace parte de su rol si comentó que “la cicatriz molesta, no sé si duele. La verdad es que no tengo idea, eso es a lo mejor algo mucho más médico como para dar yo una explicación, pero sí sé que es probable que esas cicatrices molesten y no le permitan, a lo mejor incluso mentalmente, estar liberado para jugar un partido”.