Aquí está la increíble historia del futbolista que cayó en aeropuerto de París con 100 kilos de cocaína: esto dijo su equipo

Un futbolista de Martinica (Francia) y su pareja fueron detenidos recientemente en el aeropuerto de Roissy, en la ciudad de París, con más de 100 kilos de cocaína escondidos en sus maletas.

Se trata de Jean-Manuel Nedra, de 29 años, centrocampista del Aiglon du Lamentin (la liga de Martinica) en Regional 1 (sexta categoría del fútbol francés) y muy conocido dentro de la escena deportiva de la isla.

Jean-Manuel Nedra fue detenido con 100 kilos de cocaína - Foto: Tomado de Twitter @JuanNarvaez0804

“Sin conocer su grado de implicación, hemos sabido que uno de nuestros jugadores fue arrestado en Roissy por pasar droga”, señaló el Aiglon du Lamentin en un breve mensaje enviado a la prensa local.

El futbolista de la Selección de Martinica, Jean-Manuel Nedra, fue detenido con 100 kilos de cocaína en el aeropuerto de París pic.twitter.com/2CnxQvbWSS — Juan Pablo Narvaez (@JuanNarvaez0804) January 17, 2023

“Tenemos que ser más fuertes y sólidos que nunca para continuar nuestro trabajo de educación en el deporte, para luchar contra esta plaga, para proteger y alertar a nuestros jóvenes sobre los riesgos, consecuencias y derivas de este medio”, añadió el club.

La pareja compareció el miércoles ante un juez de instrucción, precisó la Fiscalía. El jugador fue detenido de manera provisional y su pareja fue puesta en libertad bajo control policial.

Ecuador además se convirtió en el segundo país de Sudamerica de donde sale más cocaína al exterior, superando a Colombia - Foto: Getty Images / Lucas Ninno

Nedra es miembro de la selección de Martinica de fútbol desde hace más de diez años y su viaje a París era por motivos personales.

“Éxtasis, tusi, cocaína”: exjugador de Millonarios confesó que consumía drogas estando en el club

Jair Palacios, que fue campeón con Millonarios de la Liga 2017-II y la Superliga 2018, sorprendió esta semana a todos los fanáticos del equipo bogotano y reveló varios detalles de su vida personal, mientras vistió la camiseta del club.

Tras un par de años de estar alejado de las canchas, el lateral derecho abrió su corazón y confesó que su adicción a las drogas empezó desde muy joven (15 años). Asimismo, indicó que muchas personas lo intentaron ayudar para que se alejara de ese mundo.

Jair Palacios, exjugador Millonarios, aseguró que tuvo una vida de excesos - Foto: Instagram: Jair Palacios

“Desde esa edad, no solo empezó lo del fútbol, sino también lo del tema de la cocaína, que fue una de las pruebas de impacto que hizo mucho daño en mi vida. Hubo una mini pausa cuando jugaba en el Bogotá FC, porque siempre tuve contacto con las drogas, no voy a mentir. Ahí no se dieron cuenta de eso porque estaba muy joven y no se me notaba tanto”, indicó inicialmente en el Gol Caracol.

El defensor, de igual manera, aprovechó el momento para admitir que su disciplina durante el paso que tuvo por Millonarios no fue la mejor, puesto que salía casi todas las noches de rumba y consumía constantemente sustancias psicoactivas.

Pese a que su mejor momento deportivo fue en el club azul, el exfutbolista manifestó que en esa época era muy terco y que no le hizo caso a las personas que quisieron ayudarlo. Incluso, señaló que creía que Jorge Luis Pinto era su enemigo porque le exigía mucho.

“Con Miguel Ángel Russo tuve mi mejor momento, pero cada vez que las pruebas [de drogas] salían positivas me decía: ‘Por favor, no más. No acabes con tu vida de esa manera, dedícate al fútbol y prolonga tu vida unos años más’. Él hacía énfasis en la vida”, agregó.

Luego, precisó: “En la época de Pinto, llegaba alcoholizado a los entrenamientos, por eso no jugaba. Antes fue mucho lo que me aguantó. El profesor es alguien a quien quiero mucho porque antes de él irse del club, me abrazó y me dijo que apretara los dientes y que yo podía. Fueron unas palabras muy lindas que aún recuerdo. Yo creía que el profe Pinto era mi enemigo, pero no. Terminó siendo mi amigo porque me estaba diciendo las cosas en la cara y era la realidad”.

Jair Palacios también manifestó en el diálogo con ese medio que consumió todo tipo de sustancias psicoactivas. Además, señaló que era adicto a los casinos.

Finalmente, el exjugador de Millonarios aseguró que se dio cuenta que había tocado fondo cuando se lanzó de un cuarto piso durante una fiesta en su apartamento, mientras estaba drogado y borracho.

“Éxtasis, tusi, cocaína, marihuana y licor. Junté todo lo que va en contra de un deportista de alto rendimiento: la noche, las mujeres, las drogas, el licor y el casino. Y eso lo hacía casi que a diario. Las personas con las que estaba en ese momento me dijeron que yo había empezado a actuar raro y me tiré, pensando que ellas me iban a hacer daño”, concluyó.

*Con información de AFP.