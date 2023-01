¿Revelado el ‘plan secreto’ de Ancelotti? Lo aplicó con James Rodríguez y ahora repite con Bellingham

En el Día de Reyes, la pregunta era evidente para el técnico del Real Madrid Carlo Ancelotti. ¿Ha pedido a Jude Bellingham como regalo? “Me quedo con mis medios, que los tenemos muy buenos, aquí tenemos un montón de jóvenes”, respondió este viernes en rueda de prensa.

“Bellingham ha demostrado en el Mundial ser un gran medio, como otros. Hay muchos jóvenes; Enzo (Fernández), Pedri y Gavi...”, señaló el italiano. “Hay muchos jóvenes medios que están saliendo y Bellingham es uno de estos, pero me quedo con mis medios, que los tenemos muy buenos: (Aurelien) Tchouameni, (Eduardo) Camavinga, (Fede) Valverde... Aquí tenemos un montón de jóvenes”, añadió.

Bellingham, la perla inglesa de 19 años del Borussia Dortmund, se ha convertido en uno de los grandes atractivos del fútbol europeo, especialmente tras su rendimiento en la Copa del Mundo, a pesar de que Inglaterra fue eliminada en cuartos por Francia. El internacional inglés tiene contrato con el club alemán hasta 2025.

Jude Bellingham tiene a varios equipos siguiéndole la pista esta temporada. - Foto: REUTERS

Ancelotti compareció ante los medios el Día de Reyes, cuando los niños españoles reciben los regalos para cerrar las fiestas de Navidad. El Real Madrid juega ante el Villarreal el sábado. “Han cambiado un poco, tienen una identidad clara, diferente a la de Unai Emery”, declaró sobre su rival, haciendo referencia al cambio en el banquillo, con la llegada de Quique Setién a finales de octubre.

“A Setién le gusta el fútbol de ataque. Creo que va a ser un partido entretenido, porque nosotros queremos jugar también un buen partido. Para ganar tenemos que sacar lo mejor”, dijo Ancelotti. El Real Madrid (segundo con 38 puntos) podría aprovechar un buen resultado del Atlético (4º) el domingo ante el Barcelona (líder también con 38) para situarse al frente de la tabla si cumple en su visita del sábado al Villarreal (7º).

“Nos viene bien, lo arreglamos bien. La plantilla ha vuelto bastante bien después del Mundial, hemos tenido pequeños problemas, pero la mayoría está bien. Mañana es complicado, pero llegamos bien y tenemos confianza de hacer un buen partido”, agregó respecto al duelo liguero.

¿La misma estrategia que con James?

Más allá de lo que habló del compromiso ante Villarreal, en España se quedaron con la frase que parecía negar el interés sobre Bellingham, sin embargo, es una estrategia que Carlo Ancelotti ya ha aplicado antes, incluso cuando se trataba del colombiano James Rodríguez, a quien fichó entres ocasiones: En 2014 para el Real Madrid, en 2017 y en 2019 cuando el italiano se encontraba en el Everton inglés.

Justo en aquella oportunidad, en la que James no se encontraba a la sombra de Zinedine Zidane en Madrid, Ancelotti lo llamó y en Inglaterra se empezó a hablar de la posibilidad de llegar a los Toffees. No obstante, Ancelotti lo negó todo, aunque semanas después el colombiano aterrizaría en Goodison Park para un tercer ciclo al lado de su técnico favorito.

James Rodríguez y Carlo Ancelotti construyeron una buena relación en el Everton de Inglaterra - Foto: Getty Images

“Me gusta mucho como jugador. Cuando me fui del Madrid, James se vino a Múnich, y luego como rumor a Nápoles. Ahora al Everton como rumor también. Si te soy sincero, me gusta mucho, pero es jugador del Real Madrid y creo que seguirá siéndolo”, afirmó Carletto, entonces dirigiente del club azul de Liverpool.

Ancelotti es uno de los técnicos con más experiencia en el fútbol europeo, razón por la que sabe como manejar este tipo de preguntas en rueda de prensa. Cuando le hablan de determinados jugadores, siempre prefiere ‘regatear’ las preguntas y negar que está interesado, aún cuando en la prensa española, escriben páginas cada día al respecto de Bellingham.

El año pasado, cuando Kylian Mbappé era tema principal de la agenda madridista, Ancelotti también salió del paso, poniendo su foco en los objetivos deportivos. “A mí no me preguntan esto porque no voy por la calle. Voy de mi casa a Valdebebas. Me gusta ir a los buenos restaurantes de Madrid, pero nadie me ha preguntado nada de Mbappé. La gente está centrada en la final de la Champions”, declaró antes de vencer al Liverpool en el Stade de France.

Días más tarde se confirmaría que el club blanco si estuvo detrás del delantero francés e incluso le tenían todo listo para la firma del contrato, pero él prefirió renovar con el París Saint-Germain hasta el año 2025.

El presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, a la izquierda, habla con Kylian Mbappe del PSG, quien sostiene una camiseta con su nombre y 2025, ya que se anuncia que ha firmado una extensión de tres años de su contrato - Foto: AP

Con información de la AFP.