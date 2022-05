El fichaje de Kylian Mbappé al Real Madrid sufre sus horas más críticas

Desde el fin de semana, cuando Kylian Mbappé aseguró que antes de finalizar este mes anunciaría la decisión que tomará para su futuro profesional, se viene hablando de los preparativos en el Santiago Bernabéu para recibir al gran fichaje de mercado en el Real Madrid, ese que el presidente Florentino Pérez viene preparando desde tiempo atrás.

La directiva merengue ha trabajado incansablemente para conseguir el fichaje de un jugador que ilusiona a toda la afición y les permite soñar con varios años más de disputa por los grandes títulos en Europa, algo que en un equipo de este calibre no debe estar ni siquiera en duda.

Una vez se conoció que la decisión ya estaba prácticamente tomada, en los medios españoles aseguraron que Mbappé ya le había dado el ‘sí' al Madrid y solo estaría esperando el momento adecuado para anunciarlo, sabiendo que los blancos se jugarán el próximo 28 de mayo la posibilidad de conseguir su decimocuarta Champions League en la historia.

El diario Marca, uno de los más reconocidos en suelo español, publicó el martes su portada con la foto del francés en la que aseguraba que el acuerdo estaba ultimado y era cuestión de días para vestirse con la camiseta del equipo de la capital. No obstante, la situación se ha ido nublando con el paso de las horas y actualmente se encuentra en un momento complicado por el rumor de una posible renovación con el PSG.

Josep Pedrerol, director de El Chiringuito, ha sido centro de atención entre los aficionados merengues por las exclusivas en torno a las negociaciones de Florentino Pérez con Mbappé y su familia. “En función de las llamadas que hago y los contactos que tengo, si me preguntan cómo está el fichaje de Mbappé por el Real Madrid, la respuesta en este momento es mal”, dijo el comunicador en una llamada en directo.

La principal conclusión en el famoso programa deportivo de la televisión española es que el delantero francés ha dejado de contestar positivamente a las llamadas del conjunto merengue y se ha dejado tentar por la oferta millonaria que le hace el PSG: más de 50 millones de euros anuales de salario y ser el líder del proyecto por encima de otros futbolistas de renombre, como Neymar y Lionel Messi, fuertemente criticados por la afición parisina.

🚨 @jpedrerol soltó el 'BOMBAZO' en #ElChiringuitoDeMega🚨



💣"El fichaje de MBAPPÉ por el REAL MADRID está MAL AHORA mismo"💣



💥"Cada día LO VEO PEOR"💥 pic.twitter.com/51lG4STp3f — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 19, 2022

Ancelotti regatea

La posible caída del negocio ha llegado hasta la rueda de prensa de Carlo Ancelotti, actual entrenador del Real Madrid, quien decidió no comprometerse con la llegada del exMónaco. Cuando le tocaron el tema dijo que “el equipo está enfocado en la final de Champions” y no en quién pueda llegar en el próximo mercado de verano.

Uno de los periodistas insistió en si los hinchas le han preguntado por Mbappé en la calle y el estratega italiano sacó del sombrero una irónica respuesta. “A mí no me preguntan esto porque no voy por la calle. Voy de mi casa a Valdebebas. Me gusta ir a los buenos restaurantes de Madrid, pero nadie me ha preguntado nada de Mbappé. La gente está centrada en la final de la Champions”, declaró.

Mientras tanto en el PSG han mantenido un silencio sepulcral al respeto del futuro de su estrella y se enfocan en terminar la temporada de la mejor manera este sábado frente al Metz, en el que podría ser el último partido de ‘Kyky’ en la Ligue 1 si decide irse. El problema es que esta semana ha estado entrenando diferenciado por molestias musculares y hasta última hora esperarán para determinar si está disponible o no en el cierre de una campaña en la que tenían muchas más expectativas de las que al final lograron cumplir.