¿Se ilusiona el Liverpool de Luis Díaz? Esto dijo Ancelotti sobre la final de Champions

El entrenador del Real Madrid advirtió que no se pueden desconectar hasta la final de la Liga de Campeones porque necesitan tener ritmo competitivo para poder rendir en París y, por ello, piensan que ahora se deben centrar en llegar bien para el duelo ante el Liverpool del colombiano Lucho Díaz.

“En una burbuja, porque si pierdes ritmo competitivo no lo vas a hacer bien en la Champions. Tenemos que vigilar bien el cansancio y disfrutar de este periodo para ponerles al cien por cien, por eso cambié el equipo contra el Atlético y lo voy a hacer ante el Levante. Es el momento para dar minutos a todos y ponerles en condiciones para llegar a tope el 28″, expresó Ancelotti este miércoles en rueda de prensa.

Además, el italiano recordó que conoce bien al Liverpool porque desde hace cuatro años ha jugado muchas veces contra el equipo inglés. “Creo que ellos también me conocen muy bien a mí y al Real Madrid. En esta final no creo que haya secretos”, señaló el experimentado estratega.

Ancelotti valoró el gran trabajo en la preparación física de Antonio Pintus y dijo que ha sido de los mejores que ha tenido en su carrera deportiva.

De igual manera, el técnico madridista reiteró que este año de regreso había sido un poco fácil para él por la relación con los jugadores. “Otros años he tenido jugadores que me ponían mala cara cuando les decía que no iban a jugar y este año no ha habido problema. La dificultad para un entrenador es tener a toda la plantilla motivada”, indicó.

“Me quedo con la plantilla que me ha llevado a otra final de Champions”

El exentrenador del Everton, que dejó claro que ante el Levante por la próxima fecha de la liga española deben jugar bien y que tienen el mismo objetivo que ante el Atlético de sostener un buen ritmo y ganar, se mostró algo molesto por las preguntas sobre el fichaje de Erling Haaland por el Manchester City y por los que pueden llegar del conjunto merengue.

“No me gusta hablar de esto. Haaland es un gran jugador y el City es un gran club, pero me quedo con mi plantilla que me ha llevado a disfrutar de otra final de la Champions”, manifestó el italiano, que pidió hablar de los posibles fichajes después de la final de París.

“No quiero comentar esto, quiero terminar bien la temporada con una final muy importante. Hablar del futuro del Real Madrid ahora no creo que sea el momento”, dijo Carlo tratando de persuadir a la prensa.

No obstante, elevó el tono ante una nueva cuestión sobre la próxima temporada. “Quiero hablar del partido ante el Levante, para el que vuelven los que no han jugado contra el Atlético. No es el día para hablar de los presuntos nuevos fichajes”, insistió.

Sobre Vinicius y un posible cambio de banda si llegase finalmente el anhelo del Madrid, Kylian Mbappé, Ancelotti explicó que el brasileño se siente muy bien por la banda izquierda.

“Lo que puede mejorar es el movimiento sin balón, el disfrutar más de su velocidad y no solo de su uno contra uno, el recibir en profundidad tras la línea defensiva”, señaló.

💬 @MrAncelotti: "Mañana es un partido que tenemos que jugar bien. Mantener buen ritmo, jugarlo bien y ganarlo."#RealMadridLevante pic.twitter.com/QXkkVjPmkv — Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 11, 2022

Por último, tiene claro que la explosión definitiva de Rodrygo, el héroe ante el City, es solo cuestión de tiempo. “Va a crecer, progresar y mejorar porque tiene un gran talento, es inteligente y muy humilde.

No sé cuando, pero desde el principio de esta temporada hasta el final ha mejorado y marcado la diferencia en partidos muy importantes. Solo me importa que tenemos la suerte de tener a un jugador como él”, concluyó.

*Con información de Europa Press.