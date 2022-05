“Creen que tomamos las decisiones más estúpidas”: presidente de Dimayor responde a críticas

Desde el pasado fin de semana, el balompié nacional y su dirigencia han estado en el ojo del huracán luego del desafortunado suceso que se vio en el estadio Jaraguay de Montería (Córdoba), al ver en campo únicamente a Jaguares para la disputa del juego que debía enfrentar con Independiente Medellín. Este último no asistió, argumentando falta de garantías, dado el paro armado que el Clan del Golfo llevaba a cabo en esta zona del país.

Dos días después de dicha situación, la Dimayor tomó una drástica decisión este martes 10 de mayo: otorgarle los tres puntos al cuadro de Jaguares y, de paso, multar económicamente a Medellín.

Conoce la Resolución No. 025 de 2022, mediante la cual el Comité Disciplinario resuelve: 👉Todos los detalles en nuestro link https://t.co/M9mDt6b9hr 👈 pic.twitter.com/KmJ2nGwOzC — DIMAYOR (@Dimayor) May 11, 2022

“El Equipo del Pueblo S. A. (DIM) sancionado con derrota por retirada o renuncia y multa de veinte millones de pesos ($ 20.000.000) por incurrir en la infracción disciplinaria descrita en el literal l) del artículo 83 del CDU de la FCF, en el partido por la 19.ª fecha de la Liga I-2022, en contra de Jaguares F. C. S. A.” (sic), precisó la Dimayor en la resolución publicada en su página web.

El máximo ente del fútbol profesional colombiano (FPC) atendió las apelaciones de ambos clubes, pero manifestó que, a pesar de lo expresado por el DIM, no justificaba su inasistencia al estadio. Esto dado que quienes manejan las condiciones de seguridad y orden público en la ciudad de Montería extendieron las garantías para el desarrollo del partido.

El juego se debía realizar en la noche del sábado, válido por la fecha 19 - Foto: Dimayor

A su vez, esta decisión formal generó un malestar aún más grande del que ya se había expresado, por la manera en que se había llevado la situación. Y es que el general del FPC consideró que se atentó en contra del cuadro de Medellín, por no haber tenido empatía y no entender sus razones para no viajar a la sede del partido.

En vía de defender las decisiones tomadas por la Dimayor, su presidente, Fernando Jaramillo, ha tenido una conversación con ESPN en la que ha defendido desde su posición las determinaciones.

No jugó ante Jaguares en Montería#ESPNEquipoFColombia DIM reclamó más empatía y solidaridad por la situación. #Videohttps://t.co/GeHT4hFz76 — ESPN Fútbol Colombia (@ESPNFutbolCol) May 10, 2022

Inicialmente, respaldó lo que había hecho: “Asumo toda la responsabilidad administrativa del caso, no estoy tratando de justificar lo que hice, asumo la responsabilidad desde el punto de vista administrativo. Y tengo muchas razones para tomar esa decisión. No necesariamente tengo que llamar a la asamblea para aplazar un partido. Mi decisión final fue no aplazar el partido”.

Adujo que con un panorama completo de lo sucedido, acudió a las autoridades locales para que le certificaran por escrito si las condiciones estaban dadas. “Las autoridades locales me dijeron sí. También no hubo ese consenso (con Jaguares) para tomar esa decisión”, explicó.

“Donde empieza a hablar de por qué tomé esa decisión, no quiero tomar una controversia grande con el Medellín. No hay nada oculto, fue falta de comunicación, el estilo que usaron, disparar ese comunicado. Alguien habló de precedentes, el precedente también es importante; el convencimiento de que había una situación de orden público, pero manejable; el tema institucional y tema país, desde el punto de vista mío, consultado con el Gobierno central. Tampoco me lancé a decir una estupidez y decir ‘que ahí no pasa nada’, me certificaron que había las condiciones para esa decisión”, complementó.

Finalmente, reiteró su defensa asegurando que todo va más allá de un tema deportivo: “Un tema institucional que nos ha pasado en anteriores oportunidades es cuando al fútbol lo ponen siempre en la picota pública, como creen que tomamos las decisiones más estúpidas, [pero] en un tema país también debemos preservar la institucionalidad”.