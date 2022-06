Revive la polémica: Real Madrid sigue pensando en crear la Superliga de Europa

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, aseguró que la Superliga “sigue viva”, en una entrevista con el programa El Chiringuito en la madrugada de este jueves.

La Superliga “sigue viva”, dijo Pérez, recordando que están a la espera de lo que decida el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El TJUE tiene previsto celebrar una visita el 11 y 12 de julio en el marco del litigio que enfrenta a la Uefa con los promotores de la Superliga europea, el efímero proyecto de competición privada que agitó al fútbol europeo el pasado año.

Un juez de Madrid había elevado el caso al TJUE para determinar si la Uefa abusa de una “posición dominante” al pretender sancionar a los promotores de un torneo competidor de su Liga de Campeones, en lo referente al derecho europeo de la competencia.

“Nosotros creemos que tenemos derecho dentro de la Comunidad Europea a organizar competiciones entre nosotros, con la Uefa, pero en otro tipo de competiciones”, afirmó Pérez.

“Entendemos que la Uefa es un monopolio, es regulador, es el organizador y es el juez, y eso en esa Europa de los 27 que nos hemos dado nosotros con unos pilares bien constituidos, uno de ellos es la competencia”, añadió el presidente del Real Madrid.

El presidente de la Uefa, Aleksander Ceferin, había estimado a mediados de mayo que la instancia no estaba en situación de “monopolio” porque “nadie está obligado” a disputar las competiciones de su organización y “ninguna federación está obligada a ser miembro de la Uefa”.

“Tienen pleno derecho a crear su propia Uefa y a jugar su propia competición. Pero, por supuesto, en nuestro reglamento, si disputas otra competición no puedes jugar la nuestra”, subrayó el dirigente esloveno.

Doce clubes estuvieron en un primer momento involucrados en el impulso a esa Superliga europea, que prometía para los participantes una importante inyección económica.

Solo Real Madrid, Barcelona y Juventus se resisten a dar por terminado el proyecto de la Superliga.

Se siente perjudicado

Además, el directivo blanco dijo sentirse “perjudicado” por la liga española, pese a que Javier Tebas (presidente) haya denunciado recientemente ante la Uefa la renovación de Kylian Mbappé por el PSG, al considerar que los franceses quebrantan el fair play financiero.

“No sé por qué lo hace”, dijo Florentino Pérez sobre la denuncia de LaLiga ante la Uefa. “Tebas no apoya al Real Madrid, no me siento apoyado por Tebas, me siento perjudicado. Nosotros tenemos un pleito junto a FC Barcelona y Athletic Club por un acuerdo que ―a nuestro modo de ver― es ilegal. Es ilegal seguro”, apuntó sobre CVC.

El máximo responsable del Real Madrid apuntó que es “ilegal por dos cosas”. “La primera porque incumple un decreto Ley, el que dice que todos los clubes cedemos nuestros derechos de televisión a LaLiga para su comercialización y en tres años. Y ni hay competencia ni es en tres años. El resto de clubes habrán firmado porque necesitarían el dinero y después de la pandemia ha sido difícil”, añadió.

“Pero hay que solucionar los problemas dentro de la legalidad. Nosotros siempre nos hemos llevado bien hasta que entendemos que quieren expropiar nuestros derechos de televisión durante 50 años y vamos a ir hasta el final en los tribunales”, aseguró Florentino Pérez, que entiende la decisión del FC Barcelona.

Con información de la AFP y Europa Press.