Horas previas al partido entre Millonarios y Santa Fe, el periodista Carlos Arturo ‘Petiso’ Arango escribió en su cuenta de X: “Hugo Rodallega oficialmente no ha firmado renovación con Santa Fe. Solo dependerá del jugador aceptar la propuesta ya acercada por América de Cali”.

“Yo ya firmé, hace rato. Yo estoy aquí en Santa Fe, es que lo que yo dije del América no es un secreto: hace muchos años, de toda la vida, he dicho que soy hincha del América de Cali, y al hincha de Santa Fe eso le molestó y yo entiendo. Pero saben que yo aquí, cuando me coloco la camiseta de Santa Fe, voy con todo y entrego todo. Acabamos de firmar la renovación de contrato y acá estamos, firmes, vamos a pelear el 2025″, dijo.