Roger Federer | Serena Williams despide a ‘su majestad’ y le da la bienvenida al club del retiro

La tenista estadounidense le dijo adiós a las canchas el pasado US Open.

La estrella del tenis mundial Serena Williams le dio la bienvenida al “club del retiro” a Roger Federer expresando su admiración por el astro suizo, quien horas antes anunció que este mes pondrá fin a su memorable carrera.

“Quería encontrar la manera perfecta de decir esto, porque terminaste este juego de una manera tan elocuente: lo hiciste perfectamente, al igual que tu carrera”, dijo Williams al suizo a través de una publicación en Instagram.

“Siempre te he respetado y admirado”, afirmó. “Nuestros caminos fueron siempre tan parecidos, tan iguales. Inspiraste a incontables millones y millones de personas, incluida yo, y nunca lo olvidaremos”. Apenas dos semanas atrás, Serena Williams dijo adiós en el US Open 2022 a una carrera en la que alzó 23 títulos de Grand Slam.

Federer, otro de los gigantes de este deporte con 20 trofeos grandes, seguirá sus pasos este septiembre. El suizo, de 41 años, anunció el jueves que colgará la raqueta después de su participación en la Laver Cup de finales de la semana próxima en Londres. “Te aplaudo y aguardo todo lo que vayas a hacer en el futuro”, escribió Williams. “Bienvenido al club del retiro. Y gracias por ser tú, Roger Federer”.

Colegas, cuentas de los torneos y diversos personajes del deporte blanco también dejaron consignadas en las redes sociales algunas de las reacciones al anuncio de la leyenda suiza, que hizo el jueves 15 de septiembre a través de un comunicado:

- Carlos Alcaraz: “Roger...”, acompañándolo con un emoji de un corazón roto (Twitter). Más tarde, en la misma red social, el nuevo número 1 mundial publicó una foto de ambos con el mensaje: “Roger fue uno de mis ídolos y una fuente de inspiración. Gracias por todo lo que has hecho por nuestro deporte. Aún quiero jugar contra ti. Te deseo mucha suerte en tu futuro”.

- Juan Martín del Potro: “TE AMO, Roger. Gracias por todo lo que has hecho por el tenis y por mí mismo. El tenis nunca será el mismo sin ti”. “Hiciste del tenis un deporte único. Gracias por enseñarnos con tu ejemplo dentro y fuera de la cancha. Soy un agradecido por haber compartido tu carrera y haber podido jugar tantos partidos juntos. Gracias. Gracias por ponernos a prueba a todos, elevar la vara en cada torneo que jugamos, por todo lo que has dado para nuestro deporte y lo cálido que siempre fuiste conmigo, y tantas otras cosas. Estoy triste, es una noticia que no quería escuchar. Pero te deseo una gran vida junto a Mirka y tus niños”, añadió el argentino en Instagram.

- Andy Roddick: “Gracias por los recuerdos compartidos. Fue un honor compartir tiempo y experiencias en las canchas más sagradas del deporte. Danos noticias tuyas”.

- Billie Jean King: “Es el campeón de campeones. Tiene el juego más completo de su generación y se ha ganado el corazón de los fans del deporte del mundo entero con su increíble rapidez en la pista y un poderoso espíritu tenístico. Ha tenido una carrera histórica con recuerdos que perdurarán. Te deseamos lo mejor ahora que sigues tu camino”.

- Rod Laver: “Gracias por todo, Roger. Hasta pronto. Rocket”.

- Torneo de Roland-Garros: “Leyenda del tenis”, acompañado con una foto del tenista en una pista de tierra batida.

- Thomas Bach (presidente del COI): Roger Federer es un caballero dentro y fuera de las pistas, y un verdadero campeón olímpico. Felicidades por tu carrera excepcional, buena suerte para el futuro. Espero que nuestros caminos puedan volver a cruzarse”.

- Juegos Olímpicos: “Un inmenso atleta. Una carrera increíble. Gracias por todo @rogerfederer ¡Te vamos a echar de menos!”.

- Toni Nadal: “Rafael no habría sido tan fuerte sin Roger Federer. Siempre tenía que elevar su nivel. Junto con Djokovic, cada uno de ellos ha hecho evolucionar el nivel de juego de los otros. Es un día muy malo para los amantes del tenis. Tengo un hijo que admira mucho a Federer, que esperaba su regreso y ahora sabemos que es su último partido. Tenía la combinación perfecta entre la eficacia y la clase” (web de RMC Sport).

Con información de AFP