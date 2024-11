Salen a la luz mentiras sobre James y sentencian el futuro que estaría decidido en Rayo Vallecano

Para Colombia todos los días conocer información de James Rodríguez se hace sumamente crucial e importante. Desde su llegada a Rayo Vallecano, se ha esperado porque el 10 pueda llegar a tener continuidad, ritmo y sea sí o sí titular, pero, a diferencia de lo que se piensa, ya empieza a generar preocupación lo que está viviendo.

Escasos minutos y apenas una titularidad ha mostrado que para el entrenador, Iñigo Pérez, la figura colombiana no tiene cabida en el plantel. Además, de eso, desde la semana pasada han empezado a aparecer supuestas lesiones, mismas que pondrían aún más de para arriba el presente de Rodríguez en España.

James Rodríguez poco y nada ha jugado en el Rayo Vallecano | Foto: Getty Images

En el transcurso de esta semana, por la primera ronda de la Copa del Rey, Rayo Vallecano se enfrentaba a Cd Villamuriel, un juego que, por lo modesto del rival, habría la posibilidad a tener a James. Por decisión del entrenador, el colombiano ni apareció en los convocados argumentando: “Lo de James no es una decisión técnica, tiene unas molestias, esperemos que no sea nada importante”.

Si bien la oficialidad de la voz del entrenador es importante, en Colombia la prensa no se ha quedado con esa versión y de manera enérgica, la han contrastado en diferentes medios, llegando a decir es mentira. El Diario Marca, refiere unas declaraciones de Francisco Pacho Vélez sobre una conversación que tuvo con su colega español Roberto Antolín (corresponsal de ESPN en España).

“Me acaba de escribir Roberto Antolín, estaba en la rueda de prensa de Íñigo Pérez. Me dice Antolín que la disculpa de Íñigo Pérez es que James tiene una pequeña molestia, pero me dice que es mentira y que no tiene ninguna molestia y que busque equipo porque en diciembre no va a ir más (James)”.

Además de eso, dio más detalles en donde elimina del panorama posible peleas o desacuerdos entre las partes: “No es que se haya peleado o no haya querido, se decidió entre el cuerpo técnico y James no jugar el partido. Va a estar convocado el fin de semana... Lo tengo claro y chequeado que fue una decisión manejada con el entrenador”.

James Rodríguez: ya apuntan a que salga en diciembre del Rayo Vallecano | Foto: Getty Images /// Youtube Rayo Vallecano

Tito Pucceti fue otro comunicador nacional el cual no se quiso quedar con las meras palabras del entrenador de James, por eso, fue a las fuentes quienes le constataron lo que su colega: “Hablaron con James Rodríguez y James Rodríguez no tiene absolutamente nada, nada. Ayer no jugó, pero tampoco hay peleas...”.

“Jugaban contra un equipo en el que, seguramente, estaba el panadero, el carnicero, el policía. Son muchachos que se juntan como si nosotros nos juntáramos a jugar, teniendo condiciones... Para que todo el mundo sepa, James no tiene absolutamente nada, no se peleó con el técnico, llegaron a la conclusión de que no viajara en autocar. No pasa nada”, agregó.

Para culminar ese ir y venir de versiones, uno de los últimos del que se hace mención en el mencionado escrito que surgió en España, cita al periodista, Juan Felipe Cadavid, quien pudo conocer: “Una muy buena fuente me dice: ‘Lo de James no es un tema de lesión, es otro tipo de tema y el fin de semana va a jugar’...”.

Lo grave del caso que tiene a James en un punto central, es que de cara a una nueva jornada de LaLiga de España, se ha sabido en las últimas horas, de manera oficial, que el juego entre Villarreal y Rayo Vallecano fue aplazado, en principio, para este 2 de noviembre, lo que lo aleja aún más al colombiano del ritmo de competencia y preocupa de cara a su llegada a punto para los juegos por Eliminatorias al Mundial 2026 en noviembre próximo ante Uruguay y Ecuador.