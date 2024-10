Revelan qué tiene James Rodríguez y cuál es la lesión exacta que lo sacó de la Copa del Rey

“Lo de James no es una decisión técnica, tiene unas molestias, esperemos que no sea nada importante”, declaró el estratega español a los medios oficiales del Rayo.

🎙️ Íñigo Pérez: "Satisfecho por pasar de ronda. La actuación del equipo me deja contento. Los jugadores que han debutado se lo han ganado y tenemos que sentirnos orgullosos de ellos. El ambiente de hoy ha sido precioso" #VillamurielRayo #CopaDelRey pic.twitter.com/GD1ARiTpXl

La lesión de la que habla Íñigo no es otra que la misma que sacó a James de un entrenamiento la semana pasada: sobrecarga muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda.

Julián Capera, periodista colombiano, contó que la preocupación dentro del Rayo no ha cesado, pese a que James fue convocado el pasado sábado al partido de liga contra Alavés, al que no ingresó. “James Rodríguez sigue un plan de trabajo específico desde la molestia que sintió la semana anterior. No entró en convocatoria para el partido de Rayo Vallecano por Copa esta semana”, afirmó.