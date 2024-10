Arne Slot destapa verdad sobre negocio que impactaría el futuro de Luis Díaz: “No ha sido perfecto”

Luis Díaz continúa su batalla por regresar a la titularidad del Liverpool. Arne Slot, técnico de los reds , le depositó la confianza el domingo contra Arsenal, sin embargo, el colombiano no tuvo un rol especialmente protagónico a pesar de la asistencia de cabeza que dio para el gol de Virgil Van Dijk en el primer tiempo.

El tercero en discordia por la posición es el italiano Federico Chiesa, pero su situación es diferente a raíz de las lesiones que no lo han dejado ponerse al corriente del resto de la plantilla.

Luis Díaz y Federico Chiesa compartiendo en un calentamiento del Liverpool | Foto: Liverpool FC via Getty Images

La semana pasada surgió una versión que apuntaba a la posible salida de Chiesa en condición de préstamo tras no convencer al cuerpo técnico, información que llegó hasta oídos de Slot en la rueda de prensa de este martes 29 de octubre.

Para el entrenador no tiene una decisión tomada sobre el futuro de Federico, al que espera con ansias para intentar sacarle potencial a los 12 millones de euros que invirtieron en el mercado de verano. “No me ha pasado por la cabeza en absoluto. Lo primero es ponerlo en forma”, indicó.